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備孕體重驟升、狂冒痘？女性「1症候群」恐耽誤受孕

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

29歲年輕女性「阿雅」期待迎接新生命，但備孕7年多來肚皮始終沒動靜，加上最近體重暴增、月經不規則，決定就醫檢查，發現原來本身患有多囊性卵巢症候群、披衣菌感染、子宮內膜炎等問題，導致「原發性不孕症」，所幸經藥物治療及精準控制排卵時間後，日前終於順利懷上三胞胎，省下高額人工生殖費用。

亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌表示，所謂「不孕症」是指男女雙方經過一年未避孕的性生活後，仍然未能順利懷孕，此情形又可分為原發性不孕症與繼發性不孕症，前者指的是從未有過懷孕的經驗，後者則是曾有過懷孕的經驗，包括足月生產、早產、流產或子宮外孕等，都歸類在後者。

劉邦斌指出，這位患者本身年紀很輕，正屬於最佳適孕年齡區間，十分渴望能有迎接新生命的機會，但來診時告知，7年來都在努力備孕，卻始終沒有成功，最近1年來又出現爆肥狀況，體重直飆74公斤，且狂冒青春痘，加上本身月經始終很不規則，甚至有長達半年都沒來。醫療團隊立即安排荷爾蒙內分泌抽血檢查及披衣菌抹片檢查，同時也透過子宮內視鏡檢查及輸卵管攝影，並同步幫丈夫安排相關檢查，希望能找到真正不孕原因，藉此對症下藥。

劉邦斌表示，檢查結果發現丈夫的精蟲狀況正常，反倒患者的荷爾蒙指數偏高，確認是「多囊性卵巢症候群」，且有披衣菌感染、慢性子宮內膜炎等狀況，因此針對上述病症採取抗生素及藥物逐一治療克服，狀況好轉後，再根據患者身體狀況，注射排卵針及破卵針，前者會讓排卵數目增加，提升受孕機會，後者則是幫助卵泡破裂順利排出成熟卵子，以便準確預測排卵時間。

劉邦斌指出，多囊性卵巢症候群是屬於先天性內分泌疾病，症狀包括體重在短時間快速增加、青春痘、多毛、月經不規則等，一旦又出現披衣菌感染及慢性子宮內膜炎，會造成胚胎無法著床，大幅提升不孕風險，因此建議有心想要懷孕的女性朋友，若有上述症狀，務必就醫接受完整檢查與治療，藉此提升卵子品質，揪出潛在不孕原因，同時盡早自然受孕，也能大幅降低後續人工生殖的高額費用。

資料來源：健康醫療網

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