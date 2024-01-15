1張長輩圖 有助解孤獨

長輩圖能夠幫助長者排解孤獨、遠離憂鬱。（本報資料照片）

你今天收到長輩圖了嗎？一張風景或植物的照片，搭配祝福的文字傳給身邊朋友，是許多長輩開啟一天的方式，或許不少年輕人會覺得困擾，但其實長輩圖能夠幫助長者排解孤獨、遠離憂鬱。

研究證實 孤獨增憂鬱症 風險

台灣董氏基金會表示，不少研究證實孤獨、缺乏社會支持，會增加罹患憂鬱症風險，建議列出「經常性的社交清單」，尤其別小看長輩圖，不少長者一天不發，親友還會去詢問子女是否有意外發生。

雖然古板 至少代表有人關注

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，雖然長輩圖對年輕人來說有些古板，但應正面看待，收到長輩圖問候時，代表有人每天注意你、關注你。曾有位長輩常常收到朋友的長輩圖，突然某天沒有收到，因此特意去詢問他的兒女，確認是否安全無虞，所幸最後並未有任何意外發生。

分享過程 能讓對方知道近況

葉雅馨建議，民眾可以建立經常性的社交清單，至少從長輩圖開始，非常簡單上手，她自己每天早上也有長輩會分享喜歡的音樂，「分享過程中，雖然不一定得到回覆，但至少讓對方知道你的近況。」若能成為開啟聊天互動的契機，「雙向互動」對孤獨感減低更有效。

聚餐出遊 保持生活的新鮮感

定期和朋友聚餐、出遊，都是排解孤獨的好方法。葉雅馨表示，一個月可安排一次和朋友聚會，在電話約定日期、安排聚餐的過程中，其實也產生了人際互動，保持生活的新鮮感。

葉雅馨說，排解孤獨，可以漸進式，先設定一個容易達到的目標，依序達成小目標、中級目標到養成習慣。

葉雅馨稱，目標間可規畫增強的獎勵，像做一件喜歡的事或獲得一個物品，鼓勵自我建立起好的生活方式，是預防憂鬱症的基本功。