以為小感冒… 壯男流感 3天就呼吸衰竭 4險兆要注意

醫師提醒民眾若有喉嚨很痛、發高燒等類流感症狀要快就醫。此為示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

台灣高雄一名40多歲男子日前出現高燒、喉嚨痛，他不以為意，不料3天後病情直轉而下，呼吸急促、全身痠痛，送抵急診室快篩，證實是A型流感併發肺炎，兩側肺葉都已白掉，隨即因呼吸衰竭被插管送進加護病房，至今已半個月，仍有生命危險。醫師建議民眾應接種流感疫苗 ，若有高燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、極度倦怠等任一類流感症狀，要盡速就醫。

收治病例的高醫重症加護醫學中心主任許超群表示，該男子是以急診入院，自述3天前即喉嚨痛與發燒，他認為只是小感冒，沒有太在意，接下來肌肉痠痛，整個人「虛累累」，且說話會喘，他才驚覺不對勁，家人將他送來急診。

經男子進行快篩等檢查，證實男子罹患A型流感且併發肺炎，在X光片影像中，男子兩側肺葉全都白掉，可見病情之兇猛，由於男子已有呼吸衰竭的現象，隨即被插管送進加護病房，至今十多天，仍有生命危險。

許超群表示，男子的妻子對對丈夫從好好一個人，短短3天即陷入命危，非常震驚與傷心，指先生一向健康，並未自費接種流感疫苗，剛開始先生有喉嚨痛症狀，也只以為只要多喝開水與休息就會痊癒，沒想到會如此嚴重。

許超群表示，基於增強抵抗力立場，建議接種疫苗，此外，若流感發病之初，立刻使用抗病毒藥物，也可望阻止病情惡化的速度。