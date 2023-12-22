揭開「解酒產品」神秘面紗 真能速解酒精、千杯不醉？

(取材自健康醫療網)

酒過度會傷身，但有時工作應酬不得不喝酒，歲末年終尾牙、聚餐歡慶氛圍下也會不知不覺一杯一杯黃湯下肚，現在市面上出現不少產品，聲稱能夠「解酒」讓人千杯不醉、代謝酒精加速恢復，但真的有如此神奇的功效嗎？藥師廖偉呈分析解酒相關保健食品的常見成分，帶民眾探究各成分的實際用途。

韓劇 中常會看到主角喝醉後飲用「解酒液」，現在也有很多產品宣稱有解酒效果，但藥師廖偉呈在臉書 、部落格上PO文表示，產品若有「解酒」二字，或宣稱有解酒功效，事實上都已觸法，若仔細探究內容成分，就會發現許多成分其實不具解酒效果，甚至不少會誤用保肝於解酒用途。

市面上解酒相關的保健食品，到底都添加了哪些成分？分別又有哪些用途呢？藥師廖偉呈整理出10種常見成分及其用途：

葛根

主要用途是降低酒精吸收、延緩喝醉，但無法增加酒量。葛根裏的大豆苷、異黃酮能降低胃腸道黏膜通透性，延緩胃排空，從而延緩酒精的吸收。而葛根素可以減輕酒精對肝臟的損傷，不過效果有限。

葛花

葛花能幫助乙醛的代謝，主要用途加速酒精代謝，但缺乏足夠的人體研究佐證解酒效力。

牛樟芝

可以增加酒精脫氫酶及乙醛脫氫酶，從而降低體內酒精濃度，主要用途加速酒精代謝，不過目前沒有明確且嚴謹的人體研究佐證牛樟芝解酒的效力。

穀胱甘肽

穀胱甘肽是強力的抗氧化劑，也是肝臟解毒過程中重要的元素之一，主要用途是降低酒精對肝臟的傷害。不過，穀胱甘肽雖然能維護肝臟解毒機能，但至多是讓肝臟正常代謝酒精，無法加速代謝，並不能幫助解酒。

北枳椇

北枳椇含二氫楊梅素（DHM），可提高乙醇脫氫酶活性，協助代謝酒精並減少酒精對肝臟的毒性傷害，不過解酒效果有限，主要用途比較屬於降低酒精對肝臟的傷害。

余甘子萃取物

能透過提高乙醇代謝酶活性、加速乙醇代謝，並藉由脂代謝調控、抗氧化等，減輕因急性攝入過量酒精導致的肝損傷，主要用途也是降低酒精對肝臟的傷害。

薑黃

幫助酒精代謝的效果有限，但具有抗氧化及抗發炎的效果，能減少乙醛的傷害，因此對於宿醉會有部分幫助，主要用途在於改善宿醉。

維生素B群

維生素B群是肝臟代謝酒精所需的輔酶，也有提神的效果，可以降低飲酒後產生的疲憊感，主要用途為營養補充、降低疲勞，解酒效果有限。

牛磺酸

有提神效果，主要用途為降低疲勞，解酒效果有限。

胺基酸

胺基酸是肝臟修復過程中所需的營養素，能維持肝臟正常解酒的機能，但無法加強解酒能力，主要用途也是營養補充。

藥師廖偉呈表示，解酒產品是否真有解酒效益，要看的其實是能否加速乙醛的代謝，如果有「主打肝臟保健作用」、「添加B群牛磺酸」、「速效解酒」等字眼，大多都是無效的保健食品。

另外，藥師廖偉呈強調，解酒方法並沒有捷徑，就算成分有助於解酒，也不可能像魔法一樣，立刻將酒測值降至安全範圍，而且長期仰賴外來物質促進肝臟代謝酒精，其實有可能會損害肝臟，最好的解酒妙招還是「躲酒」、「不喝酒」。

資料來源：健康醫療網

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