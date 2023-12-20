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睡不好別再吃安眠藥了？醫師：先改善兩件事

健康醫療網／記者吳儀文、潘昱僑報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

現代人常常會有睡不好、失眠的問題。家醫科郭威廷醫師表示，台灣失眠盛行率約為20%，也就是說每5人就有1人服用安眠藥，失眠問題其實已經到了不可不重視的地步。

然而，失眠、睡不好的原因有很多，需要一一釐清、改善才能有效減少失眠問題。除了民眾最容易聯想到的壓力、疾病等因素外，郭威廷醫師提醒，寢具也是一個影響因素，若找到對的寢具其實對於睡眠的品質、睡眠的維持都是大大的加分。

寢具也是影響睡眠的元凶

睡眠問題不僅會影響精神，讓人感到疲憊、頭昏眼花，還有可能影響全身器官健康。郭威廷醫師提到，很多國內外的論文都指出，長輩尤其是有三高慢性病的患者，失眠會加重藥物的阻抗性，另外，目前至少有20種以上的癌症，在治療的過程中睡得好不好，患者的5年存活率是有明顯差別的。

睡不好的原因有很多，除了年齡、身體疾病、壓力等人體本身內部的問題外，外在環境的問題包含聲響、光亮、氣味，甚至寢具都有可能是導致失眠、睡不好的元凶。

郭威廷醫師分享，之前有1位年長者，安眠藥從1、2顆吃到變4顆，前來門診醫師分析他睡不好的原因，發現這名個案睡眠中會因為咳嗽醒來，再深入分析後得知這名個案有哮喘、氣喘的體質，而且棉被將近6年沒有換過、洗過，上面沾滿了各種分泌物、皮屑、汙垢，都是黴菌、細菌、病毒、塵蟎的孳生物。

如何挑選好的寢具？

寢具對睡眠的影響往往是許多人容易忽略的部分，除了要定期清潔、更換外，如何挑選好的寢具也很重要。郭威廷醫師表示，寢具除了舒適之外，保暖、通氣、透風，以及不覺得悶、不產生壓迫感等都是需要考量的，如果很保暖但卻很重、很厚，壓在身體上對心肺機能會有不好的影響。

郭威廷醫師提到，在診間常會推薦門診患者換床好的棉被，尤其是含有石墨烯材質的，因為它是自然界裡導熱、導電最好的已知材質，有以下2特殊功效：

避免環境溫度影響睡眠：

石墨烯具有良好的導入及導出功能，具有恆溫的效果，不會因為外在溫度低或高而影響睡眠品質，隨時維持最舒適的溫度。

共振釋放遠紅外線使身體產生α波：

蓋著石墨烯材質的毯被時會跟人體產生共振，並釋放遠紅外線，提高血流量、血流速、血氧量提高，使身體的核心體溫、四肢體溫在整個睡眠過程中是均勻分布的。

另外，當血流量、血流速提高時，能使身體更快地產生足量的α波。人在清醒的時候腦波是以β波為主，等到要入睡時會漸漸從β波轉化為α波，α波是入睡時的重要角色，許多人睡不著絕大部分是卡關卡在α波，石墨烯材質的毯被會刺激身體α波的產生，進而引導深層的入睡。

另外，現在最新科技石墨烯結和蠶絲，不只重量輕不會增加身體負擔，蠶絲還有較強的吸濕性、透氣性，能保暖同時又不悶熱，可以防止異味、病菌產生。

郭威廷醫師表示，外在環境問題當然包含很多，其中可調的變數中最重要的就是寢具，不論是什麼原因影響睡眠，有一個好的環境對睡眠一定都是可以加分的，如果什麼都還沒有開始著手改善，記得第一件事應先挑選一床好的毯被。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60238

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