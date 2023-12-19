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防窒息猝死 寶寶不足1歲 「仰睡」比較安全

健康醫療網
嬰兒睡覺時主要是仰臥，出於安全理由，家長會將嬰兒以仰臥放在床上，專家建議與寶寶同室不同床。（路透）
嬰兒睡覺時主要是仰臥，出於安全理由，家長會將嬰兒以仰臥放在床上，專家建議與寶寶同室不同床。（路透）

寶寶該怎麼睡才安全呢？以台灣為例，根據衛福部近5年死因統計資料顯示，台灣嬰兒十大死因排行，2018-2022年嬰兒猝死症候群（SIDS）皆有入榜。國健署表示，台灣兒科醫學會「嬰兒猝死症候群的預防建議」中提到，嬰兒猝死症候群的真正原因不明，但多數與嬰兒睡眠環境有關，其中「意外窒息」是重要原因之一。

為避免嬰兒窒息的憾事發生，國健署提供5大守則，希望提升父母、主要照顧者對孩子的照護知能。而國健署署長吳昭軍也提醒，家長應該為寶寶準備安全的睡眠環境，守護寶寶平安長大。

4錯誤照顧 窒息風險高

一歲以下嬰兒在睡夢中意外窒息的事件時有所聞，家長該如何照顧孩子避免憾事發生呢？首先，國健署指出，以下4個照顧方式事實上並不正確，這些都會提高寶寶猝死症候群或窒息的風險，主要照顧者應特別注意：

一、為了讓寶寶睡得安穩而讓寶寶趴睡，準備塑型枕頭

二、為了與寶寶互動而在嬰兒床放置填充玩具

三、怕寶寶著涼而幫寶寶穿過多衣服或蓋棉被

四、為了照顧方便而和寶寶同床睡覺

5大守則 守護睡眠安全

除了避免不正確的照顧方式外，國健署建議，應遵守5大守則，減少風險，共同守護寶寶睡眠安全：

守則一：寶寶「不趴睡」

1歲以下的寶寶每次都應該「仰睡」，趴睡、側睡等都不安全，因為趴睡較容易壓迫口鼻造成窒息的危險，也不要讓寶寶側睡，因為有可能一個小動作就轉成趴睡。

守則二：寶寶「不用枕」

1歲以下的寶寶，不需要使用任何枕頭，市面上能塑頭形的枕頭或增高墊等，可能會使寶寶在睡夢中，不自覺地將頭部轉到側面或造成臉部朝下，產生被枕頭或增高墊蓋住的風險。

守則三：嬰兒床「不鬆軟」

嬰兒床不要放置任何的鬆軟物件，如：填充玩具、防撞護墊等，因為防撞護墊若沒有穩固，可能會倒塌，遮住寶寶口鼻，造成窒息風險。

守則四：睡眠環境「不悶熱」

應避免環境過熱或過度包裹寶寶，並同時注意環境通風。

守則五：與寶寶「不同床」

建議與寶寶同室不同床，給每個寶寶一個獨立的床位，就算是多胞胎也建議同室不同床。

溢奶、吐奶 也會造成窒息

另外，國健署也製作宣導短片，除上述5項守則外，也提醒爸媽餵寶寶喝奶時或剛喝完奶，都不要讓寶寶馬上躺平，也不要讓寶寶趴在爸爸媽媽身上睡覺，因為溢奶、吐奶也是造成窒息的原因之一，以喝完奶為例，應該輕撫寶寶背部，協助排氣，並隨時留意寶寶情況。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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