【食力】膽結石、腎結石不一樣 忌偏方、更要小心越保養越大顆

醫師提醒，減少草酸鈣結石，建議每天至少要喝夠2公升（約6～8杯）的水，膽結石飲食應注意少油、少糖、多纖維。（本報資料照片）

結石了，應該怎麼辦？該怎麼保養才好？搜尋資料的時候可別搞錯對象，腎結石、膽結石兩者的飲食原則，是完全不一樣的概念。

膽結石是相當常見的疾病，據統計台灣10個成年人中約有1人體內有膽結石，當發現自己或家人有這樣的毛病後，為了好好保養身體而開始在網路上搜尋保養秘方，隨後便帶著家人開始一起忌吃草酸高食物，然而「低草酸飲食」原則卻僅限定腎結石患者！腎結石、膽結石飲食原則是完全不一樣的概念，趁這機會好好一次分清楚吧！

三餐不定時 小心膽結石

膽結石的發生，是由於膽汁內的組成皆有一定比例，若出現失衡便容易形成結晶，久了就累積成結石，其中又以膽固醇比例過高所產生的結石數量最多，因此三餐定時對於膽結石患者很重要，肝臟製造膽汁後會儲存於膽囊之中，當人體攝入脂肪後膽囊才會收縮使膽汁排出，如果空腹時間過長膽汁一直待在膽囊裡，反而增加膽固醇沈積的機會，長久累積下來就容易產生結石。

很多人會誤解膽固醇造成的膽結石，只要飲食減少膽固醇攝取就好，但其實飽和脂肪才是關鍵因素，甚至個人體質也反倒比膽固醇攝入量的影響還大，例如：膽囊內膜不平整等等，維生素A具有保護上皮細胞的功能，攝取富含維生素A的綠色蔬菜、胡蘿蔔、番茄等，可進而減少上皮細胞感染受損的機率，另外攝取足量維生素E則能保護維生素A，維生素C又能維持維生素E的作用，所以仍是必須適量攝取，此外含維生素C的各種新鮮水果也可促使膽汁中的膽固醇飽和度下降。

膽結石飲食 應少油、少糖、多纖維

美國臨床營養學期刊發表，膽固醇結石主要與多坐少動的生活習慣、動物性飽和脂肪及精緻糖的攝取過多及纖維質攝取不足較相關，因此飲食應著重於少油、少糖、多纖維，另外肥胖者體內形成膽固醇的酵素活性較高等，導致膽汁中膽固醇比例提高而易產生結石，因此適量減肥可有效降低發生率，但要特別留意利用節食等激烈方式減肥，反而會容易造成膽結石，一週減少約0.5公斤體重較適宜。

喝超甜吃超鹹 小心讓腎結石超級硬

夏季是人體大量散失水分的季節，很多人只愛喝飲料不喝水，以台灣為例，根據全民健保 資料庫就醫紀錄顯示，夏季因腎結石引發腰痛而到急診室求診的人數，可是冬季的2倍之多。腎結石好發於30～50歲的成年男性，其中以草酸鈣結石為最大宗，尿液中的鈣和草酸過多為主要原因。

減少草酸鈣結石，建議每天至少要喝夠2公升（約6～8杯）的水，可藉喝檸檬水的方式，獲取足量的鉀及檸檬酸，因檸檬酸與鈣結合的能力比草酸要好，可以降低結石形成的機會，且檸檬酸鈣的溶解度很好，最後能夠形成液體而排出體外。

腎結石患者多喝水 鈣質更要攝取足夠

但要小心，別將檸檬酸與維生素C兩者想成同一個東西了，因維他命C反而會轉換成草酸，易草酸結石者建議維生素C一天勿攝取超過500毫克，坊間維生素Ｃ補充品劑量不同，有的甚至一劑高達1000毫克，建議最好避免或經諮詢專家計算劑量再服用，而20毫克檸檬汁約含8毫克維生素C，若非超量食用則應不會造成太大影響。

也有民眾常常誤解，認為有草酸鈣結石就草酸不吃、鈣也不吃，然而鈣反而一定要吃夠，才能讓草酸在腸道中就與鈣結合隨糞便排出體外，降低草酸和鈣在腎臟中相遇的機會。

此外，腎臟泌出尿液後，還會把有用的物質再回收利用，若是腎臟回收太少鈣，等同尿液中鈣含量提升，造成結石機率增加，鈉會與鈣互相競爭回收的管道，建議飲食中應適量降低鈉的攝取，多喝水、不要吃太鹹。

有研究顯示，喝夠奶、喝夠水、減鹽、少動物性蛋白質的效果，比傳統觀念忌吃含草酸食物還有效，但也切忌突然地吃進太多高草酸食物，如巧克力、草莓、茶、生啤酒、堅果、菠菜等等，而少吃肉並不代表要多吃菜，因為蔬菜中的植酸會影響鈣質、鐵質等吸收，最後，如果愛喝飲料也要特別注意，部分飲料中含高草酸，而且若是果糖量高不僅增加尿中的鈣與草酸，還會增加尿酸的產生。

(本文授權轉載自食力)