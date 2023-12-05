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動作緩慢、僵硬及顫抖 帕金森氏症3大發病警訊

黃寅
長安醫院神經內科醫師林映藍說，帕金森氏症最重要的三大症狀為動作緩慢、僵硬及顫抖。（圖：長安醫院提供）
長安醫院神經內科醫師林映藍說，帕金森氏症最重要的三大症狀為動作緩慢、僵硬及顫抖。（圖：長安醫院提供）

1名69歲男性平時生活習慣良好且偶爾會出門運動，最近，卻感到全身乏力不愛出門，經醫師電腦斷層掃描及詳細的神經理學檢查，診斷他罹患早期帕金森氏症，經藥物治療後，回診時精神好了許多，而且感覺身體也較有力，願意出門走走了。

長安醫院神經內科醫師林映藍說，患者在問診時手腳其實是有力的，只是肢體較為僵硬不靈活，走路時有些腳步踏不出去、容易小碎步，還伴有表情減少(俗稱撲克臉)的症狀，綜合起來偏向帕金森徵兆。儘管沒有手抖的症狀，但經過腦部掃描後，確認患者有早期帕金森氏症變化。

她說，帕金森氏症是一種緩慢發展的神經系統疾病，往往需要數年或甚至十年以上才能被診斷出來。這期間，患者和家屬常常將其視為正常的年齡退化，而未及早就醫。

帕金森氏症最重要的三大症狀為動作緩慢、僵硬及顫抖，但是有約3成的早期患者不會表現出手抖的症狀，因此需要神經科醫師進行詳細評估，才可以盡早做出合宜的判斷。此外，如果出現不明原因的嗅覺減退、常做惡夢大喊大叫、長期嚴重便秘、情緒起伏不定、倦怠與嗜睡狀況明顯等5大問題，就要提高警覺，可能是帕金森氏症的發病警訊。

林映藍說，雖然帕金森氏症目前還不能完全治癒，但若能早期診斷並用藥控制，可以減慢退化速度，就像這位患者一樣，吃藥後能恢復正常生活，是最為重要的。

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