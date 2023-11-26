我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

孩童抵抗力欠債 兒科醫師教如何延緩「免疫債」

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

疫情解封後的「免疫債世代」，在兒童急診所見，是以往有季節規律性的傳染病，例如夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感冒和病毒性腸胃炎，都在2022年底後同時流行。

社區各種病菌 造成頻繁發燒

台灣彰基兒童醫院兒科急診醫師指出，新冠肺炎病毒仍存在社區中，但因多數人都曾確診，二度感染也多是輕微發燒和呼吸道症狀等輕症；若家中幼兒有發燒者，建議先快篩再就醫。流行性感冒進入流行期，若篩檢確診流感、或有流感患者接觸史，可及早投予藥物，減少肺炎、中耳炎、腦炎、心包膜炎等併發症。呼吸道融合病毒首次感染容易高燒數日、咳嗽多痰，嬰幼兒尤其容易引起細支氣管炎、哮喘，或誘發氣喘發作，造成呼吸窘迫，甚至需要住院治療。若家中三歲以下孩童染病，建議注意孩童退燒休息時的呼吸，若每分鐘次數超過40下，合併吸氣時腹部起伏大、胸腹之間凹陷明顯，請儘速至急診就醫。

此外，腺病毒在夏季以來也是造成兒童高燒不退的元凶之一。常見症狀有扁桃腺發炎、化膿，少數有結膜炎症狀，特色是高燒五到七天不退。社區中流行的各種病菌，除了造成孩童頻繁的感冒發燒，醫師也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，而造成連續高燒超過一周的案例。

避免免疫負債 注意發燒併發

台灣彰基兒科急診主治醫師陳舜任表示，如果小朋友有食慾下降愈來愈明顯，活力在沒燒的時候也非常差，甚至有其他所謂的發燒危險徵兆，例如高燒超過攝氏41度(華氏105.8度)、呼吸急促、心跳非常的快，或者是意識有變化、持續的嘔吐、腹痛嚴重之類的狀況，就請家長還是到院檢查，確保小朋友的安全。勤洗手、避免出入公眾場所、外出多戴口罩，都可延緩免疫債。

出現這些症狀 應盡快就醫治療

請家長注意若小孩子有下列症狀就要到兒童急診就醫：體溫超過攝氏41度(華氏105.8度)；年齡小於三個月；呼吸喘、呼吸困難或有明顯異音；持續腹痛、反覆嘔吐或腹瀉無法進食；出現痙攣、昏迷、意識不清、人格改變等狀況。簡而言之，若三歲以上兒童，暫時退燒後，可如往常對話、走路、喝水、進食，都可以先到診所就醫，反之若有任一項目顯著退步，加上活動力下降，就建議帶孩童來兒童急診檢查。

資料來源：孩童抵抗力欠債！ 兒科教你如何延緩「免疫債」

健康醫療網

流感 疫情 口罩

上一則

失智症飲食預防效果有限 醫師教如何延緩退化

下一則

運動後增肌 營養師：1+1這樣吃

延伸閱讀

馬州喬郡議會 否決嚴管大麻藥房地點

馬州喬郡議會 否決嚴管大麻藥房地點
TACF感恩餐會 慰勞核桃市警局

TACF感恩餐會 慰勞核桃市警局
大華府社區健康服務中心 徵義工

大華府社區健康服務中心 徵義工
華人社區歡迎兩位警分局長上任 重視社區治安

華人社區歡迎兩位警分局長上任 重視社區治安

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

她30多歲彎腰撿毛巾就脊椎骨折 長期服用「這個」骨質悄悄消失

2023-11-25 03:30
營養師建議身體健康族群實行減重，必須搭配運動才有顯著功效。（彰化醫院提供）

168斷食減重流行 營養師提醒：兩大族群不適用

2023-11-21 04:50
(取材自健康醫療網)

骨質疏鬆3指標自我檢測 別等跌倒、骨折才驚覺「骨本」流失

2023-11-21 00:45
優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品，冬日裡想要品嘗優格，掌握溫度界線加熱，就不會讓菌種死掉。（取材自Shutterstock）

【食力】天冷想吃「熱」優格？用這3招加熱、免擔心活性降低

2023-11-18 07:44
許多飲品都強調要高溫沖泡，但沖泡後放一段時間再飲用，喝起來如果不燙口就能安心享用。（取材自Ingimage）

【食力】喝熱飲也會致癌？重點在於過燙與重複刺激 而不是飲料有問題

2023-11-18 07:49
（圖：NOW健康提供）

「奪命於無形」網議10大癌症類型 有症狀快就醫

2023-11-25 02:00

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄