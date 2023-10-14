睡不著不一定是壓力大 缺鈣、缺鎂也會影響睡眠

(取材自健康醫療網)

現代人常有失眠 的問題，許多人認為可能是情緒、壓力、環境等因素影響所致，不過其實也可能與缺鈣、缺鎂有關。台灣食藥署在臉書「藥博士 正藥說」上指出，事實上鈣離子、鎂離子這2種微量元素的缺乏，也有可能影響睡眠品質。

一般人都知道鈣離子是維持骨骼、牙齒健康的關鍵元素，然而它也在調節睡眠過程中也扮演著重要的角色。食藥署表示，鈣離子能夠協助合成色胺酸，而色胺酸則能夠轉變為血清素、褪黑激素，這2種神經傳導物質能夠幫助調節睡眠。

另一方面，鎂離子則有舒緩神經和肌肉 的作用。食藥署提到，對於因焦慮、壓力而難以入睡的人來說，適當的鎂離子攝取能夠減輕這些不適，幫助入睡，民眾可以透過多種食物來補充這些微量元素，包括乳製品、綠色蔬菜和堅果類食品。

不過食藥署提醒，過量攝取鈣、鎂離子可能會增加腎臟負擔、結石風險，也可能會引起消化不良、腸胃道不適等症狀，根據國健署建議成年人每日鈣攝取量約為1000毫克，鎂攝取量則約為300毫克，若仍有缺乏的疑慮，則可以根據專業醫療人員的建議進行補充，以維持良好的身體機能與睡眠品質。

「這些」都能改善睡眠問題

此外，處理失眠最重要的就是找到自己睡不著的原因，包含情緒上的波動、生活上的壓力或是身體的不適等，這些原因如果可以被解決，睡不著的問題就有辦法緩解。

不過，這些原因往往並不是那麼容易被自我察覺，因此食藥署表示，記錄睡眠日誌是一個可以嘗試的方法，日誌中可以試著記載一整天的活動量、睡前做了哪些事情、睡眠的長短以及品質等，幫助自己釐清做了哪些事情特別容易睡不著或睡不久。

除此之外，讓自己的睡眠環境以及身體做好睡眠準備也是很重要的，食藥署提到，可以將臥室燈光調暗，放點輕音樂，再點上些香氛，創造一個容易放鬆的環境，此外晚餐也不要吃太刺激的食物、不要做過於激烈的運動、僅在有睡意的時候躺在床上等，這些都是可以幫助身體做好睡眠準備的方法。

食藥署提醒，這些生活型態的調整需要時間才能慢慢改變睡眠習慣，因此在改變的同時，也可以尋求醫療的協助，開立藥物輔助改善失眠的狀況。

資料來源：健康醫療網

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