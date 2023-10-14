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去酒精紅酒 助女性增皮膚彈性

NOW健康
最新研究發現，一款無酒精紅酒內含多酚化合物，喝了之後能有助於增加皮膚彈性，圖為示意圖。（取材自ingimage）
最新研究發現，一款無酒精紅酒內含多酚化合物，喝了之後能有助於增加皮膚彈性，圖為示意圖。（取材自ingimage）

最近一項研究發現，紅酒或許是減緩皮膚老化的祕密，這項研究成果發表在美國營養學會（American Society for Nutrition）於波士頓舉行的年度旗艦會議上；一般而言，葡萄酒可分成紅酒、白酒等類型，研究指出，飲用紅酒種類之一的去酒精馬斯卡丁葡萄酒，有助於增加皮膚彈性，使皮膚看起來更年輕。

過去已有研究表明，飲用紅酒可以改善心臟健康、減少發炎和認知下降的問題，最新研究則分析了非酒精性馬斯卡丁葡萄酒（dealcoholized muscadine wine）對皮膚健康的影響，這也是此類型的第一個研究。與其他紅酒品種相比，研究人員發現馬斯卡丁葡萄酒含有獨特的多酚化合物，可改善中老年女性的皮膚狀況，尤其是能增加皮膚彈性與延緩水分流失的速度。

研究團隊選擇了17名年齡介在40至67歲之間的女性參與者，請她們飲用去酒精的馬斯卡丁葡萄酒和外觀相同的安慰劑。參與者被要求每天飲用300毫升（相當於2杯酒）的指定飲料，時間持續六周，在休息三周之後，再請參與者飲用另一種飲料，持續六周的時間。

在每六周的開始和結束，研究人員針對參與者的皮膚、發炎和氧化狀況都進行了評估，結果發現，參與者在飲用馬斯卡丁葡萄酒後，皮膚彈性有了顯著的改善，皮膚表面的水分流失速度也變得較為緩慢。

不過，這項研究的範圍有限，因為它只研究了去酒精的馬斯卡丁葡萄酒對肌膚的影響，而研究人員的主要目的是探討紅酒中的活性化合物，特別是多酚化合物對皮膚健康的影響。

克里斯特曼博士表示，酒精會為研究增加另一個可能導致結果不同的變數；此外，去酒精的過程也可能會改變化學成分的組成。NOW健康

波士頓

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