身體缺少哪種維生素？抽血可以告訴你

維生素在人體最主要的功能是幫助代謝，類似機械所需的齒輪油及螺絲，是人體所必須，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

現代人飲食不均，原型食物吃得少、加工食品入口多，常面臨維生素（Vitamin，維他命）攝取不足的窘境。如何從食物中攝取足夠維生素？維生素補充劑能取代天然食物嗎？

營養師指出，維生素是維持人類生命之必需營養素，如果維生素不足，就像機械缺乏了必要零件，是沒辦法維持身體機能的正常運作。

維生素 幫助人體代謝

嘉義長庚醫院營養師邱祥箏指出，維生素主要分為脂溶性維生素和水溶性維生素，脂溶性維生素包括A、D、E、K，水溶性就是維生素C及B群，包括B1、B2、B6、B12等，都屬水溶性的維生素。

維生素在人體最主要的功能是幫助代謝，是人體所必須。舉例來說，維生素A主要是維持視力、身體黏膜及皮膚的功能，若身體缺乏維生素A，就可能發生夜盲症，夜間看不清楚。

維生素B群是幫助蛋白質 的吸收，其中B12可以幫助紅血球的生成。

部分患者因疾病而切除胃部，無法透過食物吸收，營養師就會特別請他服用B12補充劑。而洗腎的病人沒辦法製造維生素D，也會建議特別補充。

邱祥箏表示，維生素雖然不是身體裡面的大零件，但若缺乏就沒辦法順暢動起來，體內的廢物沒辦法代謝，也無法協助身體的各種合成功能。

天然食物攝取 不會過量

維生素只存在於天然食物嗎？加工食品內也有維生素嗎？

邱祥箏表示，天然食物一定含有維生素，而部分加工食品也會有，有些加工食品還會額外添加維生素，例如奶粉。但加工過程也會破壞天然食物中的維生素，他還是鼓勵以天然食物攝取為主。

從天然食物中攝取維生素，通常不會有過量的問題，邱祥箏表示，會吃到過量，都是吃太多高劑量補充劑、保健食品。

水溶性維生素 不易體內殘留

他指出，水溶性維生素比較不用擔心過量，因為主要是靠身體的水分吸收，不容易在體內殘留，上廁所時就很容易排出，吃B群最明顯，會發現當天的尿液偏黃。

至於脂溶性維生素，因為要靠油脂才能被身體吸收，比較可能會累積在體內而過量，嚴重會有中毒等不良影響。

脂溶性維生素 避開高劑量

不過邱祥箏強調，只要不特別吃高劑量的補充劑，天然食物並不會有過量的問題。

有些人飲食不均或吃得不多，可以靠吃維生素補充劑來攝取足夠營養嗎？

邱祥箏表示，平時熱量攝取及飲食正常的人，還是鼓勵從天然食物攝取維生素，除非是營養狀況不佳者、身體吸收不良、老人家牙口不好、做過胃及腸胃道的手術、部分素食者，可能有攝取不足問題，就可以考慮靠維生素補充劑來補充不足部分。但只能作為輔助，還是應以天然食物攝取為主。

維生素補充劑 不宜長期吃

邱祥箏提醒，維生素補充劑不建議長期吃，尤其各種不同的保健食品，可能有重複的營養素，如果每一種都買來吃，就容易發生劑量過高的問題。如何知道自己缺乏哪一種維生素？邱祥箏表示，可以經由抽血得知。

兩大類維生素。(製表：元氣周報）

看懂維生素外包裝標示

DV（Daily Value）每日營養素百分比

即每顆維生素劑量占每日身體需要量的百分比。看一下外包裝標示成分及ＤＶ值，別以為劑量愈高愈好，也別選擇ＤＶ100%產品，因日常生活攝取的食物也有營養素，再加上營養保健品，就可能太多。

RDA（Recommended Dietary Allowance）建議每日容許量

根據各國衛生單位訂定的每日營養素攝取量而標註。舉例來說，US RDA是美國建議的每日容許量，若綜合維生素中標示「維生素Ａ500IU／US RDA 100% 」，即表示其中的維生素Ａ含量已達美國衛生署建議量的100%。