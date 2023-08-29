中元祭拜3重點護健康 醫提醒：不適仍需就醫

圖片來源 ／健康醫療網

華人在農曆7月期間，常見民眾焚燒金銀紙錢來表示對好兄弟、祖先及孤魂的敬意。醫師呼籲，中元普度拜拜時可戴口罩 避免粉塵灰燼引發呼吸道問題與過敏 、食用供品前煮過殺菌再食用；鬼月期間有身體不適仍需就醫，「避免人嚇人，保持身心愉悅」即可保持平安健康。

1.燒香焚金紙 避免燻的嗆咳噴淚

拜拜燒香、燒金紙時易產生大量粉塵、灰燼，對於一般健康民眾並無大礙，不過有呼吸道症狀或易過敏的民眾恐被燻的嗆咳、一把鼻涕一把眼淚。台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳建議，拜拜時可戴口罩，遠離燃燒不完全的金紙，而且在戶外焚燒較通風，記得別在密閉空間燒，避免產生細懸浮微粒PM2.5和PM10刺激呼吸道。此外，燒香燒紙錢時也要注意材質以免影響身體，可選購有品質保證的金銀紙及香品。

2.心意最重要 供品分量適量為宜

夏天食物易變質，戶外拜拜時供品難保鮮，而且還會有燃燒灰燼與小飛蟲瀰漫在空氣中。建議以保鮮膜包好供品，也別拜過久避免變質，食物煮過殺菌再食用較為安全。此外，心意最重要，分量適當為宜，可減少腐壞丟棄造成浪費。

3.避免人嚇人 出現症狀仍需就醫

農曆7月鬼門開，不少華人民眾在日常生活有所顧忌，例如避免夜間在外逗留、避免戲水等，也有病人不敢在此時看病、動手術。柳朋馳呼籲，民眾若出現身體不適症狀仍需就醫，「避免人嚇人，保持身心愉悅」，照常過日子仍能保持平安健康。

存好心、說好話、做好事

另外，民俗專家邱天相老師指出，今年適逢癸卯年，應特別注意戲水安全，尤其是生肖屬豬、羊、牛、雞、兔的人應在鬼月注意血光之災。另在民間習俗上，鬼月期間不要亂吹口哨，以免招惹好兄弟注意；不偷吃供品，以免讓好兄弟認為在搶食而找麻煩；別把把筷子插碗上，避免招來好兄弟共享食物；此外也要避免在晚上晾衣服，以免濕衣服招來鬼魂附著等，傳統風俗禁忌相當多，不過只要「存好心、說好話、做好事」，就不怕鬼上門。

資料來源：健康醫療網

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