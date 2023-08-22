你焦慮嗎？軟糖、壓力球、肩頸振動器等「舒壓產品」成商機

焦慮症狀普遍，造就減壓球等舒壓產品相關行業欣欣向榮。(示意圖，123RF）

華爾街 日報報導，上網找「緩解焦慮」的辦法，可以得到一堆連結，從藥丸、軟糖、貼片、口腔噴霧，到壓力球、肩頸振動器、加重絨毛玩偶等等各式各樣的舒壓產品，社群網站還會跳出線上談話療程的廣告。焦慮在現代社會是一塊很大的市場，老牌公司和新創事業或想投機賺一筆的人紛紛投入。

美國的國家衛生統計中心調查顯示，27%受訪者聲稱自己有焦慮症狀，遠高於2019年時的8%。另根據醫療保健公司Truveta的數據，疫情 爆發以來的三年裡，美國每100位進入醫療機構的患者，就有近三人被診斷為焦慮症，比率比癌症和糖尿病高。

由於合格治療師供不應求，還有些人付不起專業治療費用，致使包括保健品、減壓用品和心理健康 教練在內相關行業欣欣向榮。

42歲女子Jessica Terry原本就有焦慮症，疫情期間情況更糟。透過保險公司，她有一段期間可以線上免費看心理醫生，但當就診要收費了，她說自己負擔不起，除服用小劑量抗憂鬱藥物Lexapron外，也嘗試其他方法，像是聽應用程式Headspace提供的海洋故事幫助深呼吸和入睡，這款app每年收費70美元，有時也使用9美元一片的薰香貼片或舒壓熱敷片。

正式療法有其侷限性。對於處理情緒困擾的認知行為治療，完成一個療程的患者僅半數認為顯有助益。服用抗憂鬱藥物的患者有40%說收效甚微，有些人還因為副作用，必須停藥。不少人另尋膳食補充品或其他方法。

研究表明，安慰劑效應可能是治療能收效的原因，也就是接受治療的人必須先相信療法有效，才會覺得症狀改善。所以，就算沒有足夠的科學證據證明有效，一堆聲稱能緩解焦慮的保健品銷量激增，有網紅推薦的話，賣得更好。一瓶焦慮用藥或軟糖可賣20到50美元；會振動減壓的可穿戴裝置可能要價325美元；加重的填充玩具25美元、連帽衫160美元、睡衣100美元。

根據研究業者NIQ，古老的草藥南非醉茄（Ashwagandha）過去一年的盒裝銷量，較截至2019年中的同時期增加了四倍。

根據華爾街日報，心理健康問題的潛在療法之一，迷幻藥，也正受到關注，也有一些投資人把錢投進相關研究，但至今還沒有成果。