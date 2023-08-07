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子宮內膜異位症 中藥飲舒緩經痛

健康醫療網
子宮內膜異位患者大多體質兼有「濕熱症」，所以應避免過度服用補藥，並且要少吃油炸燒烤及甜食，多運動來降低罹患風險。（本報資料照片）
子宮內膜異位患者大多體質兼有「濕熱症」，所以應避免過度服用補藥，並且要少吃油炸燒烤及甜食，多運動來降低罹患風險。（本報資料照片）

子宮內膜異位症常常在骨盆腔裡面會有反覆充血與發炎狀態，這在中醫觀點來看，是一種「濕熱」症狀，如果月經來時頻繁飲用黑糖薑茶，舒緩疼痛有可能是適得其反。

正常子宮內膜隨生理周期生長、脫落，如果跑到不對的地方增生，就稱為「子宮內膜異位症」，此疾病好發於25歲至45歲。如果長在卵巢會形成「巧克力囊腫」，長在子宮肌層則形成「子宮肌腺症」，少數異位到腹腔外，就會造成其他疼痛或出血。最常見症狀就是經痛，其次骨盆腔疼痛、肛門疼痛、性交疼痛等，有些女性會有經血量過多，導致貧血，也有人因卵巢功能不佳，而有不孕現象。

32歲王小姐，初診主訴近一年經痛加重，服用止痛藥緩解疼痛不顯著，近幾個月還伴隨肛門疼痛，一會兒抽痛，一會兒刺痛，甚至月經結束仍持續肛門悶痛，一個月當中有一半的時間都在痛，婦產科檢查為「子宮內膜異位症」且CA125也過高。中醫師周宗翰透過針灸及中藥治療一個月加上行經前埋線治療，經痛及肛門不適感緩解許多，不需再服用止痛藥。

子宮內膜異位症常常在骨盆腔裡面會有反覆充血與發炎狀態，這在中醫觀點來看，是一種「濕熱」症狀，如果月經來時頻繁飲用黑糖薑茶來舒緩疼痛有可能是適得其反。周宗翰中醫師指出，這是因為子宮內膜發炎才會導致疼痛狀況，只有「清熱化瘀」、「行氣止痛」的中藥才能改善，常用少腹逐瘀湯及澤蘭、 益母草、 牛膝、延胡索、 香附等方藥。肛門疼痛的患者藉由針刺位於薦椎處的「八髎穴」或埋線治療，可放鬆筋膜的緊張感，對於疼痛緩解有很好的舒緩效果。

「不宜」飲用補品

子宮內膜異位患者大多體質兼有「濕熱症」，所以應避免過度服用補藥，如四物湯、中將湯、八珍湯、十全大補湯等均應避免；而平日飲食如薑母鴉、羊肉爐、麻油雞等等藥饍食補均應減少。

另外，類雌激素食物吃的量也要有所節制，例如：山藥、雞睪丸、蜂王乳、大豆異黃酮、黃豆、紅肉等，周宗翰中醫師表示，偶爾吃點都沒有問題，但不適合一次吃太多。補品並不是完全不能吃，而是在適當時機吃，如體質較虛弱時，可以服用人參雞湯、何首烏雞湯等。平時飲食方面少吃油炸燒烤及甜食，且還需適時地排解壓力，多運動來降低罹患子宮內膜異位風險。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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