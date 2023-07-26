我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

想讓腳丫「老皮變嫩肉」5類人不宜敷腳膜

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

夏天常穿涼鞋，想要甩開厚硬腳皮、讓雙腳變柔嫩嗎？台灣衛生福利部食品藥物管理署在臉書粉絲團表示，足膜透過添加成分，能夠促使粗糙的角質自然脫落，讓人擁有新皮生長後的柔嫩效果！然而，不是所有人都適合使用，也不能用得太頻繁，以免愛美不成，反而傷害了雙腳喔！

雙腳也有面膜？粗糙角質脫落 新皮更幼嫩

面膜是女性最喜歡使用的保養品之一！近年來，足膜一躍成為高人氣產品，許多女性為了擁有一雙柔嫩的雙腳，會選購足膜化粧品來修整足下風光！台灣食藥署說明，市售的足膜化粧品多是添加α-羥基酸（α-Hydroxy acids ,AHA）類，如乳酸、蘋果酸、檸檬酸等；β-羥基酸（β-Hydroxy acids ,BHA）類，如水楊酸等成分。藉由這類成分滲入腳底角質層，促使粗糙的角質自然脫落，達到促進新皮生長的幼嫩效果。

由於這類產品多含有酸類成分，因此不適合嬰兒及孩童、香港腳患者、皮膚有損傷、傷口、發炎、紅腫及肌膚敏感者。使用前也應詳閱產品的使用方法，並依照使用方法正確使用，如擔心敏感刺激，可先進行皮膚測試，無不良反應後才可使用。

購買前詳閱標示 1個月使用不超過2次

依據食藥署規定，有添加α-羥基酸類成分的產品，其pH值須大於等於3.5（使用後立即沖洗之洗髮或潤髮等產品，AHA含量3% 以下時，pH 值得為3.2以上至3.5以下），且產品必須刊載注意事項，而水楊酸含量在0.2%到2%之間者，則是屬於特定用途化粧品管理。民眾如需購買此類產品，購買前應看清楚外觀是否有完整標示，並依照產品使用說明正確使用。

此外，由於正常的肌膚角質代謝週期約為28-30天，因此，足膜類化粧品1個月內使用次數不建議超過2次！若是頻繁使用足膜，可能造成足部角質層太薄，導致肌膚保護力下降，反而得不償失。

民眾使用足膜化粧品的過程中如有不適，例如足部肌膚感到刺痛、灼熱，應立即停止使用，並沖洗乾淨，避免造成進一步傷害。若仍持續感到不適，應儘速就醫診療。

【延伸閱讀】

國小童被譏「臭臭」怒打架　孩子幾歲可做腋下手術？

隨時留意兒童熱傷害徵兆　預防4招fun暑假

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58577

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

香港 臉書 福利

上一則

男久咳不癒 奇美推雷射針灸搭配中藥調理緩解症狀

延伸閱讀

海之滴褐藻糖膠支援免疫力健康　成立二十週年感恩送禮活動 

海之滴褐藻糖膠支援免疫力健康　成立二十週年感恩送禮活動 
史坦普500指數獲利展望好轉 未來一年漲勢有撐？

史坦普500指數獲利展望好轉 未來一年漲勢有撐？
海之滴褐藻糖膠支援免疫力健康 成立二十週年感恩送禮活動 

海之滴褐藻糖膠支援免疫力健康 成立二十週年感恩送禮活動 
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

熱門新聞

水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45
飲食如果失衡，常吃高油脂或高普林食物的人，容易導致尿酸、膽固醇過高；圖為示意圖。(Getty Images)

膽固醇反覆超標 不是吃蛋造成的

2023-07-24 02:00
（圖：健康醫療網提供）

腳腫如象 腿甚至變黑潰瘍 當心「這病」找上門

2023-07-19 01:15
牙敏感痠痛情境示意圖。（Ingimage）

牙敏感整張臉皺成一團 牙醫師曝「牙齒哭泣」四大食物

2023-07-24 05:04

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛