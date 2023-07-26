想讓腳丫「老皮變嫩肉」5類人不宜敷腳膜

(取材自健康醫療網)

夏天常穿涼鞋，想要甩開厚硬腳皮、讓雙腳變柔嫩嗎？台灣衛生福利 部食品藥物管理署在臉書 粉絲團表示，足膜透過添加成分，能夠促使粗糙的角質自然脫落，讓人擁有新皮生長後的柔嫩效果！然而，不是所有人都適合使用，也不能用得太頻繁，以免愛美不成，反而傷害了雙腳喔！

雙腳也有面膜？粗糙角質脫落 新皮更幼嫩

面膜是女性最喜歡使用的保養品之一！近年來，足膜一躍成為高人氣產品，許多女性為了擁有一雙柔嫩的雙腳，會選購足膜化粧品來修整足下風光！台灣食藥署說明，市售的足膜化粧品多是添加α-羥基酸（α-Hydroxy acids ,AHA）類，如乳酸、蘋果酸、檸檬酸等；β-羥基酸（β-Hydroxy acids ,BHA）類，如水楊酸等成分。藉由這類成分滲入腳底角質層，促使粗糙的角質自然脫落，達到促進新皮生長的幼嫩效果。

由於這類產品多含有酸類成分，因此不適合嬰兒及孩童、香港 腳患者、皮膚有損傷、傷口、發炎、紅腫及肌膚敏感者。使用前也應詳閱產品的使用方法，並依照使用方法正確使用，如擔心敏感刺激，可先進行皮膚測試，無不良反應後才可使用。

購買前詳閱標示 1個月使用不超過2次

依據食藥署規定，有添加α-羥基酸類成分的產品，其pH值須大於等於3.5（使用後立即沖洗之洗髮或潤髮等產品，AHA含量3% 以下時，pH 值得為3.2以上至3.5以下），且產品必須刊載注意事項，而水楊酸含量在0.2%到2%之間者，則是屬於特定用途化粧品管理。民眾如需購買此類產品，購買前應看清楚外觀是否有完整標示，並依照產品使用說明正確使用。

此外，由於正常的肌膚角質代謝週期約為28-30天，因此，足膜類化粧品1個月內使用次數不建議超過2次！若是頻繁使用足膜，可能造成足部角質層太薄，導致肌膚保護力下降，反而得不償失。

民眾使用足膜化粧品的過程中如有不適，例如足部肌膚感到刺痛、灼熱，應立即停止使用，並沖洗乾淨，避免造成進一步傷害。若仍持續感到不適，應儘速就醫診療。

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資料來源：健康醫療網

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