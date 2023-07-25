吃優格好處多 護腸道、減重...還能帶來好心情

優格富含好菌，是一種含有益生菌培養物的發酵食品，可以刺激多巴胺分泌降低壓力。（取材自Shutterstock）

優格是由牛奶 發酵製成，酸甜可口好滋味受到許多民眾的歡迎，以及市面上也出現各種口味與不同形式的優格供消費者挑選，而優格也因為對身體的益處眾多，成為了不少人早餐或是點心的好選擇。

補充蛋白質 增加飽足感

觀察近期網友針對「優格好處」的相關話題討論，可以發現「補充蛋白質」引起社群熱烈討論，營養師指出優格擁有「優質蛋白」，是良好的蛋白質攝取來源，並補充希臘優格「用一般優格濾掉乳清，口感非常細緻綿密，單位蛋白質量比較高」，相當推薦給有高蛋白質需求的族群食用。

而在脫去乳清的過程中，同時也除去了部分乳糖，因此糖和碳水化合物含量也相對較低，被大讚是「減重 族群的好朋友」，有許多網友表示自己平時吃早餐或是在減肥時期，會以優格搭配「水果、燕麥一起當早餐吃」，覺得除了好吃之外還能「增加飽足感」，當作嘴饞時的小零食也不會有負擔，對於「有助於減重」的好處十分有感，紛紛直呼「減脂好朋友就是優格啦」，想要減重效果更顯著的人，可以選擇無糖口味熱量更低。

助排便順暢 有效抗發炎

優格含有豐富的益生菌，能夠調節腸道菌叢，有效「維持消化道機能」，促進腸胃蠕動消化外還能幫助排便順暢，建議腸胃不好或是有排便困擾的族群，可以嘗試食用優格以改善問題，加上益生菌還能有效「抗發炎／氧化」，營養師就說明「平時可多食用優格來增加好菌的攝取」，從日常開始建立身體的益菌環境。

此外，腸道健康也與好心情息息相關，因為影響情緒的血清素大多都是在腸道產生的，而優格不僅富含好菌，可以刺激多巴胺分泌降低壓力，還能促進有幸福荷爾蒙之稱的「催產素分泌」，屬於能夠「紓解低潮情緒」的快樂食物之一。(本文由NOW健康提供 https://healthmedia.com.tw/)