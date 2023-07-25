我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

吃優格好處多 護腸道、減重...還能帶來好心情

NOW健康
優格富含好菌，是一種含有益生菌培養物的發酵食品，可以刺激多巴胺分泌降低壓力。（取材自Shutterstock）
優格富含好菌，是一種含有益生菌培養物的發酵食品，可以刺激多巴胺分泌降低壓力。（取材自Shutterstock）

優格是由牛奶發酵製成，酸甜可口好滋味受到許多民眾的歡迎，以及市面上也出現各種口味與不同形式的優格供消費者挑選，而優格也因為對身體的益處眾多，成為了不少人早餐或是點心的好選擇。

補充蛋白質 增加飽足感

觀察近期網友針對「優格好處」的相關話題討論，可以發現「補充蛋白質」引起社群熱烈討論，營養師指出優格擁有「優質蛋白」，是良好的蛋白質攝取來源，並補充希臘優格「用一般優格濾掉乳清，口感非常細緻綿密，單位蛋白質量比較高」，相當推薦給有高蛋白質需求的族群食用。

而在脫去乳清的過程中，同時也除去了部分乳糖，因此糖和碳水化合物含量也相對較低，被大讚是「減重族群的好朋友」，有許多網友表示自己平時吃早餐或是在減肥時期，會以優格搭配「水果、燕麥一起當早餐吃」，覺得除了好吃之外還能「增加飽足感」，當作嘴饞時的小零食也不會有負擔，對於「有助於減重」的好處十分有感，紛紛直呼「減脂好朋友就是優格啦」，想要減重效果更顯著的人，可以選擇無糖口味熱量更低。

助排便順暢 有效抗發炎

優格含有豐富的益生菌，能夠調節腸道菌叢，有效「維持消化道機能」，促進腸胃蠕動消化外還能幫助排便順暢，建議腸胃不好或是有排便困擾的族群，可以嘗試食用優格以改善問題，加上益生菌還能有效「抗發炎／氧化」，營養師就說明「平時可多食用優格來增加好菌的攝取」，從日常開始建立身體的益菌環境。

此外，腸道健康也與好心情息息相關，因為影響情緒的血清素大多都是在腸道產生的，而優格不僅富含好菌，可以刺激多巴胺分泌降低壓力，還能促進有幸福荷爾蒙之稱的「催產素分泌」，屬於能夠「紓解低潮情緒」的快樂食物之一。(本文由NOW健康提供 https://healthmedia.com.tw/)

蛋白質 減重 牛奶

上一則

酷暑水分散失 易心肌梗塞 口訣「3要1不要」

延伸閱讀

便祕會影響大腦 研究：3天沒排便會讓認知能力下降

便祕會影響大腦 研究：3天沒排便會讓認知能力下降
童突尖叫、嘔吐、排血便 一照超音波驚見大腸包小腸

童突尖叫、嘔吐、排血便 一照超音波驚見大腸包小腸
腎臟病飲食重蛋白質控制 當心營養不達標

腎臟病飲食重蛋白質控制 當心營養不達標
英國研究減肥時機 1月最佳8月最差

英國研究減肥時機 1月最佳8月最差

熱門新聞

水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45
飲食如果失衡，常吃高油脂或高普林食物的人，容易導致尿酸、膽固醇過高；圖為示意圖。(Getty Images)

膽固醇反覆超標 不是吃蛋造成的

2023-07-24 02:00
（圖：健康醫療網提供）

腳腫如象 腿甚至變黑潰瘍 當心「這病」找上門

2023-07-19 01:15
牙敏感痠痛情境示意圖。（Ingimage）

牙敏感整張臉皺成一團 牙醫師曝「牙齒哭泣」四大食物

2023-07-24 05:04

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高