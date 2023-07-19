酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

大暑節氣將至，烈日當頭防曬務必要注意。台灣食藥署19日提醒夏日防曬3要點，「要避、要擦、要遮」。皮膚科醫師趙昭明表示，防曬最重要是「遮蔽」，但有3部位最容易被忽略，皮膚過度曝曬容易出現光敏感性皮膚炎，嚴重甚至會有皮膚癌的病變產生。

食藥署醫妝組科長張家榮表示，夏日防曬要避免曬傷，第一是「要避」，避免在上午10點至下午3點之間，曝露在陽光下。第二「要擦」，塗抹適當防曬化粧品，以防止肌膚曬黑或曬傷；最重要的是，「要遮」：出門可搭配物理性防護，適時撐陽傘、戴寬邊帽、戴太陽眼鏡，穿長袖衣服。

趙昭明說，防曬沒有做好會導致皮膚相關疾病，最容易產生光敏感性皮膚炎，再來則是曬傷、脫皮等，最嚴重則會導致皮膚病變，增加罹患皮膚癌的風險。若流汗後又悶著容易產生濕疹、皮癬等，未擦乾也容易留下汗斑。

「近來天氣熱，曬傷就醫民眾特別多。」趙昭明指出，民眾雖然都知道要防曬，但很容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位，即使穿防曬衣也包不到，因此要特別注意，遮蔽比塗抹防曬更為重要。

除此之外，夏日許多人到海灘玩耍，不少人追求古銅色的膚色。不過，趙昭明提醒，紫外線對皮膚都是傷害，對表皮的老化影響甚鉅，病變風險會增加，不管是曬黑、曬黃都不建議；若為健康考量，建議每天下午4、5點曬15分鐘的太陽即可幫助身體生成足夠的維生素D。

張家榮說，防曬化粧品主要目的是補足物理性防護的不足，一般日常生活選擇塗抹足量 SPF 15~30的防曬化粧品，防曬能力就已足夠，並不是防曬係數加倍效果即加倍。

張家榮表示，如果要在陽光下活動，建議使用防曬係數較高且具紫外線UVA防護功能的產品，並建議應每隔2到3小時或用毛巾擦拭過肌膚後，再次補擦足量的防曬劑；游泳玩水時，則建議使用標示具防水功能的產品，強化自身陽光防護，減少曬黑或曬傷的可能性。