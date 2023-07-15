研究：智慧手表可提前7年預測帕金森氏症

圖片來源 ／健康醫療網

根據世界衛生組織（WHO）估計，目前全球罹患失智 症的人口約有5500多萬人，到2030年會增加到7800萬，到2050年將增至1.39億人。根據英國失智症研究所（UKDRI）與卡迪夫大學神經科學和心理健康創新研究所（NMHII）共同研究，透過智慧手表的加速感應器，能夠提前7年預測帕金森氏症。該研究於7月初刊載於《自然醫學 》（Nature Medicine）雜誌。

這項研究使用了英國人體生物資料庫（UK Biobank）的數據，這是一個囊括超過50萬人的大型健康數據庫。研究團隊使用AI模型分析10萬3712名智慧手表佩戴者的數據，透過追蹤2013年至2016年間，這些配戴者一周內的運動速度，不僅可識別已確診帕金森氏症的患者，甚至提前7前預測尚未確診但已處於疾病早期的患者。

英國失智症研究所所長辛西婭桑德（Cynthia Sandor）博士表示，配戴智慧手表可提供便宜且可靠的方法來識別早期帕金森氏症，有了這些結果，未來可以開發出有價值的篩檢 工具來幫助早期發現帕金森氏症，「當這種篩檢方式可用時，這對研究、改善臨床試驗的招募以及臨床實驗都有影響，讓患者在未來的早期階段獲得治療」。

帕金森氏症3大症狀

帕金森氏症屬於不可逆疾病，無法治癒，通常出現症狀時，腦中許多多巴胺神經細胞已經受損死亡。但若能早期診斷，可透過藥物、運動治療與手術等方式來延緩疾病進程，維持患者的生活品質。

不自覺的搖晃或顫抖 動作緩慢 肌肉僵硬且不靈活

NMHII表示，隨著帕金森氏症的疾病進展，患者活動速度會發生變化，因此加速感應器成為診斷帕金森氏症的關鍵，實現早期診斷。

研究人員凱瑟琳皮爾（Kathryn Peall）博士表示，以智慧手機預測帕金森氏症準確度高，並且能將帕金森病與其他可能會影響動作的因素（例如年老或虛弱）區分開來，「我們比較了許多不同疾病的模型，包括其他類型的神經退行性疾​​病、關節炎和其他運動障礙等，這是使用英國人體生物資料庫收集資料的優勢。辨識出患有帕金森氏症的個案結果是截然不同的。」

研究團隊表示，希望這項技術未來可作為篩選工具，而且此研究對醫療領域的潛在重要意義在於，希望最終能夠找到減緩帕金森氏症進展的新療法。但目前這項研究仍需要更多測試，將研究成果與世界各地收集的數據進行比對，以檢驗其準確性。



原文出處：

Smart watches could detect Parkinson’s up to seven years before hallmark symptoms appear

Smartwatches may provide early Parkinson's diagnosis

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資料來源：健康醫療網

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