補充葉黃素護眼 竟還有改善睡眠的功效

葉黃素以深綠色蔬菜含量較高，例如芥菜、甘藍、綠花椰、南瓜等，圖為南瓜。（本報資料照片）

隨著現代人使用3C產品的普遍，補充葉黃素幾乎是國民運動。很多人使用葉黃素會認為高劑量偶爾吃1次即可，但其實眼睛需要持續攝取葉黃素一段時間，才有辦法讓血液中的葉黃素聚集在黃斑部，達到一定濃度，對保護眼睛才會比較有幫助。

葉黃素屬於脂溶性的類胡蘿蔔素，是眼睛黃斑部中重要的植物色素，可以幫助吸收藍光或紫外線，減少光線帶來的自由基傷害。攝取葉黃素，能為身體帶來的好處包括有：

1.預防黃斑部退化：它和玉米黃素都是眼睛內視網膜黃斑部的重要成分，具有強大的抗氧化能力，可抑制自由基在體內所造成的破壞；也可過濾藍光，以減少藍光對眼睛感光細胞的傷害。

2.降低白內障發生率：葉黃素可以抑制與細胞發炎反應相關的傳遞，減少活性氧化物質的生成，能降低眼睛老化的風險，但白內障的發生還是與年齡、糖尿病 、抽菸、高度近視、太陽照射相關。

3.改善睡眠：已有研究指出，葉黃素能改善睡眠品質。有研究顯示，葉黃素可以對睡眠時間的長短起潛在的作用，讓人體獲得更好的睡眠品質。

根據世界衛生組織的建議，葉黃素每日服用上限為每公斤2毫克；美國FDA 則建議，葉黃素每日攝取量為6毫克，可預防黃斑部病變。

深綠色蔬菜 含量較高

葉黃素主要是以深綠色蔬菜含量較高，例如芥菜、甘藍、綠花椰、南瓜等，其他像是蛋黃也葉黃素很好的天然來源。不過，值得注意的是，飲食中若含有過量膳食纖維，將會影響葉黃素的吸收。 葉黃素以深綠色蔬菜含量較高，例如芥菜、甘藍、綠花椰、南瓜等，圖為芥菜。（本報資料照片） (本文由NOW健康提供

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