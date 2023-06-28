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減重不難 體重管理師：掌握原則就能不挨餓又不復胖

記者修瑞瑩／台南即時報導
護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，還出版「享瘦指南」一書，教人減重。（取材自洪一姐廚房臉書）
護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，還出版「享瘦指南」一書，教人減重。（取材自洪一姐廚房臉書）

減重是現代人的重要課題，但很多人都有嚐試過多種減重方法卻不成功的經驗，護理師出身的洪姍溆不僅協助很多人順利減重、還出書分享心得，希望大家都能有健康的身體，而看到坊間不少打著「減重師」的稱號，實際上卻主要是販售貴又不一定有效的減重產品，去年成立中華健康營養管理協會，希望培訓更多的專業體重管理師，造福想減重者。

50歲的洪姍溆擁有45公斤的苗條身材，人人羨慕，但她表示自己也曾胖過，在掌握正確的減重觀念後，不僅身體力行順利減重，也協助周邊親朋好友減重，「幾乎沒有復胖的」，而且她的減重方式，不必吃特別的營養餐、不必吃減重產品，更不必挨餓，只要吃對的食物，就能順利瘦下來。

真的有這麼厲害？洪姍溆表示，其實並不是很神奇，做了就知道，每天至少要喝2000cc的水，早上起來、每餐餐前都要喝溫水，以水、肉、菜、飯、果的順序進食，「先吃蛋白質可以增加飽足感」就不會亂吃，而且盡量吃原型的食物、避免加工品，精緻澱粉更是謝絕，她強調絕對不能不吃，靠餓肚子減重很難持久，往往破戒就大吃大喝功虧一簣。

她表示，吃大量的蔬果，可以滿足口腹之慾、不會亂吃，但實際上吃進的熱量又很低，但如果是吃水果，太甜的盡量在白天吃、不要晚上吃，而且不能過量，以免糖分屯積在體內，碳水化合物也盡量白天吃，掌握這些原則，每天一早量體重，很快就能看到效果。偶而吃大餐也沒關係，但一定要想辦法補回來，兩、三餐都要少吃來平衡。

目前她是專業的體管師，在體重管理領域不斷進修，得到醫療專業領域人士推崇，也有不少醫護人員都找她體重管理，學會食物替換，順利達到目標不復胖，也讓她的好口碑一傳十、十傳百，在北部也有不少人找她協助，她不開菜單，但每天吃進口的食物都要拍照傳給她看，由她審視吃得對不對、該如何改善。

洪姍溆表示，會想從事減重，是因為母親與手足都有糖尿病，妹妹從年輕時就胖，為了減重服用雞尾酒藥物，卻差點洗腎，5年前她開始努力學習減重知識、下廚做減油餐點，陪伴家人減重，開啟體重管理之路，覺得能幫人解決過胖問題，別人開心自己也開心，去年還出版 「享瘦指南」一書，分享心得，「不必找我做專業諮詢，自己看書就能減重」。

坊間有不少體重管理師，有的則持各種減重協會發給的證書，專業度良莠不齊，她覺得體重管理師是一個很專業的職業，就像是專業醫療人士與客戶間的「溝通橋樑」，醫療與健康產業的專業人士，但不希望是以賣產品為主，而要能傳遞正確減重知識，整合功能醫學與精準健身等資源，提供個人化健康諮詢、健康管理課程。針對想要加入健康管理產業的夥伴，提供專業知識、品牌定位與分析、行銷或工作機會轉介等。成立協會後努力推動，連前健保署署長李伯璋都稱讚她「協助減重，幫健保省了不少錢」。

護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，還出版「享瘦指南」一書，教人減重。（記者修...
護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，還出版「享瘦指南」一書，教人減重。（記者修瑞瑩／攝影）
護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，自已也長期維持苗條又健美的身材。（取材自洪...
護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，自已也長期維持苗條又健美的身材。（取材自洪一姐廚房臉書）

減重 健保 健身

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