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高爆發力拳擊有氧 解壓又減脂

廖靜清
運動教練張家華。（記者惠弘裕／攝影）】
運動教練張家華。（記者惠弘裕／攝影）】

現代人壓力大，容易累積一身疾病，包括胃痛、消化不良、肌肉痠痛、免疫機能系統失衡、記憶力下降等；近年熱門的「腸腦連結（又稱腸腦軸線）」議題也證實，腸道健康影響大腦運作。想要排解壓力，運動是最好的方法之一，藉由規律而重複的動作，可轉移注意力；有變化的動作組合，則可增加身體協調性，有效增肌減脂。

短時間內爆汗 心情變好

台灣運動教練張家華說，屬於高強度、高爆發力的拳擊有氧，結合拳擊動作與有氧運動，非常適合高壓族，可鍛鍊平常較少用到的肌群。主要動作包含揮拳、踢腿，利用腹部力量穩定上半身，再加上快節奏的移動步伐，力量上下連貫強化身體協調性。

拳擊有氧能夠在短時間內爆汗，刺激分泌腦內啡與多巴胺等物質，讓人消除疲勞感、使心情變好。

拳擊有氧熱潮興起，在家也可以自主訓練嗎？張家華推薦適合的拳擊組合動作，不受空間限制，徒手或配戴露指手套即可開練，新手也可先以出空拳的方式練習。過程中，採一前一後的側身站姿，腳跟微微提起，穩定身體維持不搖晃，有助於保留發力空間。

每天只要10分鐘，一周下來就有效果。不妨前方站一位對手互相揮拳、閃避，升級版的「拳擊格鬥」更加有趣。

拳擊運動組合一：直拳+切閃。（記者惠弘裕／攝影）
拳擊運動組合一：直拳+切閃。（記者惠弘裕／攝影）

拳擊運動組合一：直拳+切閃

1. 右腳向後踩一步，雙手舉拳放在身體前方。

2. 左手直拳出去、收回，右手直拳出去、收回；左右腳要搭配手一起旋轉。

3. 切閃的動作為腳旋轉、不出拳，注意腳旋轉時要帶動髖部出力。

4. 兩個動作結合在一起，左直拳、右直拳、左閃切、右閃切，循環進行10組。

5. 動作跟得上可加快速度，並增加訓練的組數。

拳擊運動組合二：勾拳+U閃。（記者惠弘裕／攝影）
拳擊運動組合二：勾拳+U閃。（記者惠弘裕／攝影）

拳擊運動組合二：勾拳+U閃

1. 右腳向後踩一步，雙手舉拳放在身體前方。

2. 勾拳是以直拳的方式往側邊方向打，左手勾拳出去、收回，右手勾拳出去、收回；左右腳搭配出拳一起旋轉。

3. 身體左右邊U型蹲下來閃躲，重心放在雙腳，上半身保持平穩姿勢。

4. 兩個動作結合在一起，左勾拳、右勾拳、左U閃、右U閃，循環進行10組。

5. U閃要注意，眼睛看前方，看向對手的姿態。

拳擊有氧注意事項

1. 注意基本站姿，左腳前、右腳後或右前左後，膝蓋微彎，上半身要保持平穩，不要聳肩及駝背，目光隨時直視前方。

2. 訓練時，要先做足暖身，避免爆發力強的動作造成傷害；出拳勿過度用力猛烈，依自身狀況量力而為。

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