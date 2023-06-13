夜尿多、尿不乾淨 恐攝護腺肥大

攝護腺肥大引起的排尿症狀，對於50歲以上的男性是惱人的問題。（Getty Images）

55歲王伯伯，近日開始出現頻尿、小便變細，甚至解尿困難症狀，晚上睡覺也因急尿感起床二到三次，影響睡眠品質；白天上班時小便解不乾淨，需常跑廁所，造成工作上的困擾。因此至泌尿科看診，經診斷為攝護腺肥大引起的排尿障礙，在服藥控制後，症狀已大幅改善。

●輕忽症狀 錯失控制時間

攝護腺肥大引起的排尿症狀，對於50歲以上的男性是個惱人的問題。根據美國統計指出，排尿障礙是年長男性前三大就診原因，而亞洲的男性常輕忽了這些症狀，到了尿不出來或腎臟功能受到影響時才去就診，通常只能接受手術 的治療，而錯失可以用單純服藥控制的時間。

病患門診時，一般會安排基本檢查，包括指診、尿液檢查及抽血檢查攝護腺指數 。指診可初步評估攝護腺的大小及是否有摸到腫塊，配合抽血檢驗攝護腺指數，可以偵測出是否有攝護腺癌的風險。如果服藥後症狀仍無法完全改善，可能會加做尿流速檢查，或直接用下腹部或經直腸超音波來評估攝護腺的大小。

兩種藥物 按照個人情況評估

目前治療攝護腺肥大的藥物主要有二種，一種是甲型交感神經阻斷劑，另一種是5-甲型還原酶抑制劑，各有其優缺點。該使用何類藥物或合併一起使用需由泌尿科醫師針對個人的情況來做評估。

甲型交感神經阻斷劑：可以幫助攝護腺放鬆，作用效果快，通常服藥一周後會有明顯的改善，壞處是可能有降低血壓的風險，造成頭暈現象，但它並無法讓攝護腺縮小，所以如果過大的攝護腺或服藥後經過一段時間，可能效果就不顯著。

5-甲型還原酶抑制劑：在於減少男性荷爾蒙在攝護腺的作用，可讓攝護腺縮小，缺點在於服藥後六個月攝護腺大小才會有明顯變化，也可能影響性功能。

●藥效變差 兩種手術治療

如果服藥一段時間後，藥物的效果變差，或有反覆泌尿道感染或尿滯留等併發症，經過重新檢查評估後，可能需使用手術治療，目前常見手術有二種。

傳統內視鏡電刀刮除手術：使用電刀將攝護腺肥大壓迫到尿道的部分刮除，需住院5至7日，手術中出血及電解質不平衡的機率較高，所以有中風 、糖尿病、心臟疾病或有其他合併症的病患較不適合。

內視鏡雷射剜除手術：住院及拔除尿管的時間較短，出血及電解質不平衡的機會低，長期復發機率較低，但健保不給付，需自費耗材。

●放置不理 拖久傷腎功能

雖然大部分解尿的症狀並沒有立即性的風險，但攝護腺問題可能造成男性生活睡眠品質及工作上的影響，如果放置不理，更有可能造成尿滯留及腎功能損傷。所以50歲以上的男性，如果有泌尿道的症狀，建議每一年定期檢查攝護腺指數及門診評估，以期達到早期發現及治療，改善長期的生活品質。（作者為台北醫學大學新國民醫院泌尿科主治醫師）