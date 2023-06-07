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糖尿病、腎臟病整合管理 妥善治療追蹤

（沈能元）
糖尿病為長期需要治療的慢性病，患者人數眾多。(本報資料照片)
糖尿病為長期需要治療的慢性病，患者人數眾多。(本報資料照片)

糖尿病患若未及早控制血糖，恐引發各種併發症，造成截肢、永久失明或終身洗腎。本報系元氣網以台灣為例深入分析糖尿病患健保就醫數據，說明糖友治療現況，提醒民眾注意糖尿病危機。

台灣健保署長石崇良說，糖尿病常會發生微小血管併發症，如視網膜病變、腎臟病變等；血糖太高還會引發末梢神經病變，造成腳趾發麻；同時也會降低免疫力，延遲皮膚傷口癒合，尤其是腳部。

糖尿病醫療費用支出多年來排名台灣健保第三名，而糖尿病腎病變是導致末期腎病變的主因，未來將朝慢性病整合管理，妥善治療及追蹤病人。

石崇良說，健保自2001年推動糖尿病給付改善方案，2011年再推動初期慢性腎臟病醫療給付改善方案，除原有論量計酬外，額外提供管理照護費及品質獎勵金，鼓勵醫療院所建立以病人為中心的整合性照護模式。

而為考量糖尿病及初期慢性腎臟病具多項共同風險因子，健保署目前已整併糖尿病及初期慢性腎臟病方案為「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，提高共病者的管理照護費，糖尿病合併初期慢性腎臟病共病病人於同一次就診中，完成糖尿病及初期慢性腎臟病追蹤管理照護。

「糖尿病、腦血管疾病、心臟病、高血壓等與代謝症候群密切有關。」石崇良表示，台灣衛福部於2022年起推動代謝症候群防治計畫，由國健署發展代謝症候群標準及防治策略，醫事服務機構找出代謝症候群患者、協助個案追蹤管理，相關個案追蹤管理相關費用則由健保支應，透過健保署、國健署及醫界三方協力合作，達到慢性病防治目標。

於糖尿病用藥政策方面，石崇良指出，糖尿病口服降血糖藥時，若合併腎功能不佳，一旦藥物使用過多常造成腎臟負擔，即需要調整藥物劑量。健保署持續參考世界糖尿病臨床治療指引及相關研究，引進更為有效、具器官保護效果的糖尿病新藥，除了血糖控制外，也可減少後續心腎病變，對第二型糖尿病患相當重要。

糖尿病 健保 血糖

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