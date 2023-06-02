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屁股長紫青膿包 「粉瘤」2次手術才清除

鄒尚謙
粉瘤嚴重時，可能出現化膿疼痛症狀，必須開刀處置。（Getty Images）
粉瘤嚴重時，可能出現化膿疼痛症狀，必須開刀處置。（Getty Images）

一名19歲男大生，在屁股長了數顆「紫青膿包」的大粉瘤，不僅嚴重化膿，甚至發燒，只得就醫「除瘤」，歷經2次手術清理才完成治療。台灣皮膚科醫師趙昭明表示，皮膚是人體最大的器官，幫助抵抗外界的病菌，但也會因「內分泌失調」長出「粉瘤」，初期並不會對生活造成影響，嚴重時可能出現化膿疼痛症狀，必須開刀處置。

自己擠不乾淨 小心復發

人體許多部位都會長出粉瘤，可能粉瘤長好幾年也不會有疼痛感。趙昭明指出，除了手、腳掌外，全身上下都有可能長出粉瘤，大小不一，一般人難以分辨此病灶是青春痘、疔子或是粉瘤。通常粉瘤不會有出口，有時會在皮膚內與之共存數年，若不會疼痛、不影響生活，「沒有發炎就不用處理」。

粉瘤屬於上皮層中較深層的囊腫組織，趙昭明表示，油性肌膚較容易長出粉廇，擠出後會看到聞到白白臭臭的分泌物，但民眾千萬不要自行擠出，一旦擠不乾淨，上皮囊腫的囊袋還在，仍會「不斷復發」，需透過醫師門診手術將囊腫完整切除，才能避免囊腫殘留在皮膚內而一再復發。

大囊腫合併化膿 出現發燒

趙昭明說，當時該名19歲男大生，在右臀部反覆長出大粉瘤，皆為大囊腫，數個連在一起，造成他「如坐針氈」根本無法坐在書桌前念書，觀察其病灶更出現紫青色、化膿等情形，甚至影響到免疫系統，出現發燒的問題。

趙昭明指出，一般的粉瘤在門診可以一次清除，但是該名男大生粉瘤十分嚴重，要先進行清創，把膿包引流、切除，由於不會進行麻醉而非常疼痛，無法一次性完成，因此手術分成兩次進行，才完全將囊腫清除乾淨，後續也需要服用抗生素治療，通常預後狀況都良好。

放任紅腫發炎 恐引起感染

粉瘤已在發炎狀態時，千萬不可置之不理。趙昭明表示，如果粉瘤已處於紅腫發炎狀態，務必就醫治療，如果放任持續發炎，會造成囊腫破裂，引起傷口感染，處理不當將導致蜂窩性組織炎。

（資料來源／元氣網疾病百科、趙昭明）
（資料來源／元氣網疾病百科、趙昭明）

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