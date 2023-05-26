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伸舌看健康 舌苔色與形 對應身體狀況

記者沈能元／台北報導
藉由觀察舌頭大小、顏色和舌苔，可了解腸胃功能表現。（Getty Images）
藉由觀察舌頭大小、顏色和舌苔，可了解腸胃功能表現。（Getty Images）

中醫從「望、聞、問、切」診斷病情，其中望舌的「舌診」是診斷病情的重要依據之一，舌頭的狀況，可以一窺身體的健康狀況，也是一個身體健康的警訊。台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，舌頭是消化道的延伸，藉由觀察舌頭大小、顏色和舌苔，可了解腸胃功能表現。

舌頭的位置 代表不同器官

嘉義大林慈濟醫院中醫部中醫師張薇喬表示，透過舌診可以觀察人體現階段狀態及預期病史發展，尤其可看出人的「寒熱虛實」、「有無濕氣」等。舌頭不同位置代表不同臟器，例如舌根是腎臟、舌中間是脾胃、舌尖是心肺，舌兩側看肝膽。

蘇柏璇指出，舌診時，首先觀察舌頭大小是否適中，如果偏大一些，代表陰分足夠，身體精力旺盛，能量充足；但舌頭太大也不好，表示精力、水分代謝不佳，容易出現水腫、消化不佳等問題。若舌頭太小、太細則是陰分不足，常有口乾舌燥、燥熱、糞便較硬等症狀。

正常舌頭顏色為淡紅色，如果接近赤紅色，表示體內陽氣過盛，有燥熱、消化功能佳、容易餓等情形；若舌頭顏色偏白，代表陽氣不足，可能出現怕冷、拉肚子等腸胃虛寒症狀；舌頭暗紅色，表示血液循環不好。

舌苔凹凸不平 代表免疫力

正常舌苔顏色、型態是白色薄薄的一層，可看到舌頭表面真正顏色。蘇柏璇說，國人愛吃冷飲、熬夜、晚睡，舌苔多呈現白色、厚重，是寒濕陰虛體質；若為黃色、厚實型態，為慢性濕熱體質；如果沒有舌苔，代表胃氣不足、脾胃虛弱；舌苔發黑，顯示體內十分燥熱、缺水，可能會出現高燒、意識不清、昏迷等症狀。

舌苔形狀出現一塊一塊、凹凸不平，則為地圖舌或花剝苔，代表飲食不均衡、免疫力差。蘇柏璇說，如果嗜吃油炸、高糖、醃漬飲食，因這些食物不易消化，容易引起腹脹，若長期維持此飲食習慣，就容易出現地圖舌。若舌頭邊緣有齒痕，可能舌頭較大，體內濕氣重、代謝不好；若有裂紋，代表腸胃功能不佳，有胃陰虛、氣虛及上火情形，會晚上睡眠不佳，容易口乾。

伸舌有困難 需進一步檢查

張薇喬表示，舌診會要求患者把舌頭伸出來，但部分患者可能只伸一半，或伸出來時舌頭歪歪的，顯示患者體力虛弱，或因中風、頸椎神經被壓迫等，造成舌下神經傳導異常，必須進一步檢查。

爲保養腸胃健康，蘇柏璇強調，飲食要清淡，避免高油、高糖、高鹽食物，減輕腸胃代謝負擔，應遠離菸、酒等刺激性物質；維持正常作息、勿熬夜、睡眠充足，養成運動習慣、心情放輕鬆，讓自律神經穩定，可讓舌頭大小、舌苔狀況保持健康。

舌苔需要刷嗎？

舌苔不需特別刷，蘇柏璇表示，舌苔是腸胃道是否健康的表現，如果腸胃功能持續不佳，還是會出現舌苔，如果反覆刷舌苔或刷太大力，可能會破壞、傷害味蕾，影響味覺，甚至有刺痛感；但如果口氣不好要出席重要場合，可以適度的輕輕刷一下，以暫時消除異味。張薇喬則說，如果一定要刷，晚上睡覺前可以刷一次。

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