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肺炎恐致敗血症 醫師提醒：照顧老人注意打呼咳痰

鄒尚謙
醫師提醒，老年人肺炎轉敗血症的風險不低，身邊親友可從日常「打呼」、「咳痰」多留心。此為示意圖。(本報資料照片)
醫師提醒，老年人肺炎轉敗血症的風險不低，身邊親友可從日常「打呼」、「咳痰」多留心。此為示意圖。(本報資料照片)

生於台灣、享譽海內外的電力專家陳謨星，日前因肺炎引發敗血症過世於台灣長庚醫院，享壽93歲。醫師提醒，老年人肺炎轉敗血症的風險不低，身邊親友可從日常「打呼」、「咳痰」多留心；尤其有糖尿病高血壓共病平時更要調理好身體抵抗力，讓細菌不致停留肺部過久，跑到其他身體系統引發敗血症。

陳謨星曾任國際電機電子工程學會院士，是享譽海內外的能源專家，擔任多家電廠顧問。

北醫附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙表示，一般偶發性肺炎，可能與體質或處於高細菌環境，造成肺部吸入細菌產生發炎，透過抗生素短期治療加上自體免疫系統都能夠治癒；但若是糖尿病、高血壓、腎功能不佳者，或有肺癌、氣管擴張問題、無法清痰者，白血球免疫能力不如一般人好，細菌停留在肺部過久，就會造成發炎。

周百謙指出，肺炎通常症狀為發燒、胸悶，在老年人身上不易觀察到，因此細菌容易透過肺泡微血管跑到全身，產生菌血症，同時自體免疫不及消滅，跑到循環性系統，如跑到腦部產生腦膜炎、肝臟發炎，逃過肺部微環境的捕捉，造成全身性發炎，細菌擴大過程中會釋放內毒素等，最終引發敗血症。

免疫力強者，若出現敗血症則給予強心針改善。」周百謙表示，若敗血症發生在免疫力較差者身上，體內作用的細菌若不只一種，抗生素的作用就相當有限，一旦失效就兵敗如山倒，因此老年人平時共病要控制好，把身體保護力養好。

周百謙提醒，老年人生活中細微的現象都可能是徵兆，進食後會不會想咳嗽，喉痰聲音是否有增加，若沒辦法咳出選擇吞下，就可能將細菌吞入，演變成吸入性肺炎；痰的顏色也要注意，白色、透明皆無妨，若為黃色、綠色甚至黑色就要注意，可能氣管已被細菌破壞。

周百謙表示，老年人打呼也容易產生鼻倒流、胃酸逆流也會破壞支氣管，若有照顧老年人都要多加注意；若要防範敗血症最好的方式還是接種疫苗，避免過多病毒在體內增長。

高血壓 糖尿病 免疫力

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