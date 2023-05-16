我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

避免細菌滋生 食品加熱溫度需超過70℃

（葉姿岑）
煮好的飯菜放在電鍋內保溫，反而容易滋生細菌。(本報資料照片)
煮好的飯菜放在電鍋內保溫，反而容易滋生細菌。(本報資料照片)

你是否習慣把煮好的飯菜放在電鍋內保溫？台灣電力公司提醒，使用電鍋保溫，務必確認電鍋保溫溫度是否有高於60度，否則細菌容易滋生。改放冰箱冷藏，既省電也較安全。

以台灣為例，電鍋幾乎是每個家庭裡的必備電器，許多人不喜歡吃冷掉的食物，就習慣把煮好的飯菜放在電鍋內保溫，等到要吃的時候就可直接拿出來吃。這看似很平常的行為其實暗藏危機。

台灣食藥署指出，溫度介於7~60℃之間稱為「危險溫度帶」，許多細菌在此段溫度間都能快速生長繁殖。要達到抑制細菌生長的環境，溫度必須高於60℃或是冷藏低於7℃。因此如要使用電鍋保溫，務必確認電鍋保溫溫度是否有高於60度，如果不確定的話，建議吃不完的食物放涼後最好還是放冰箱，待下次要吃的時候再加熱，不但省去食物保溫的耗電量，也避免把細菌吃下肚。

食物再加熱時也要注意。食藥署提醒，食品加熱溫度需超過70℃，細菌才易被消滅。為避免細菌在食品中繁殖而產生毒素，煮好的食物不要在室溫下放置超過2小時，夏天時（室溫超過32℃）勿放置超過1小時。

夏天是食物中毒的高峰季節，食品中毒常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。一般而言，適當的加熱過都可以殺死活的細菌，也可以除去某些細菌產生的毒素。

上一則

太早重訓、鍛鍊肌肉會長不高？肌力訓練「這樣做」有助生長板發育

延伸閱讀

新聞評論／Ａ肝、農藥、狂牛全上桌 食藥署失職失能

新聞評論／Ａ肝、農藥、狂牛全上桌 食藥署失職失能
料理功夫／清冰箱料理(上)

料理功夫／清冰箱料理(上)
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
好市多同效期A肝藍莓已賣1.4萬包 高雄開罰要求回收

好市多同效期A肝藍莓已賣1.4萬包 高雄開罰要求回收

熱門新聞

吃蔬果有益健康，挑對水果的成熟時機也很重要。（取材自pexels）

吃水果選對時機 營養價值更高

2023-05-11 02:00
（圖：健康醫療網提供）

「3大飲食」逆轉腎健康 營養師：吃米食比吃麵食更好

2023-05-10 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

延緩老化、避免腦中風與失智 日常「鍛鍊6招式」天天做

2023-05-12 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

研究：中國近千萬人糖尿病 恐與「夜間光害」有關

2023-05-12 01:00
「千萬不要側躺玩手機」近期躍上中國微博熱搜，引起許多網友討論。（取材自央視新聞）

這種行為傷眼又傷頸椎 但很多人卻天天這樣做

2023-05-08 08:31
圖片來源 ／健康醫療網

你準備好退休了嗎？熟齡族生活樣貌20題檢測

2023-05-14 01:30

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」