避免細菌滋生 食品加熱溫度需超過70℃

煮好的飯菜放在電鍋內保溫，反而容易滋生細菌。(本報資料照片)

你是否習慣把煮好的飯菜放在電鍋內保溫？台灣電力公司提醒，使用電鍋保溫，務必確認電鍋保溫溫度是否有高於60度，否則細菌容易滋生。改放冰箱冷藏，既省電也較安全。

以台灣為例，電鍋幾乎是每個家庭裡的必備電器，許多人不喜歡吃冷掉的食物，就習慣把煮好的飯菜放在電鍋內保溫，等到要吃的時候就可直接拿出來吃。這看似很平常的行為其實暗藏危機。

台灣食藥署指出，溫度介於7~60℃之間稱為「危險溫度帶」，許多細菌在此段溫度間都能快速生長繁殖。要達到抑制細菌生長的環境，溫度必須高於60℃或是冷藏低於7℃。因此如要使用電鍋保溫，務必確認電鍋保溫溫度是否有高於60度，如果不確定的話，建議吃不完的食物放涼後最好還是放冰箱，待下次要吃的時候再加熱，不但省去食物保溫的耗電量，也避免把細菌吃下肚。

食物再加熱時也要注意。食藥署提醒，食品加熱溫度需超過70℃，細菌才易被消滅。為避免細菌在食品中繁殖而產生毒素，煮好的食物不要在室溫下放置超過2小時，夏天時（室溫超過32℃）勿放置超過1小時。

夏天是食物中毒的高峰季節，食品中毒常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。一般而言，適當的加熱過都可以殺死活的細菌，也可以除去某些細菌產生的毒素。