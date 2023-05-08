我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：美重手制裁 中國加速研發不依賴最新晶片的AI技術

德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

研究：這5項活動最能紓壓 專家提「1關鍵」讓效果更持久

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

你是否有安排讓自己放鬆、愉悅的活動來慰勞辛苦的自己呢？像吃一頓大餐、看一場電影、河濱慢跑欣賞美景、在家繪畫或聆聽音樂等。根據美國一個健康雜誌(The Healthy)2020年引用網站的研究顯示，紓緩壓力最好的方法，取決於個人喜好，選擇一項讓我們感覺良好的方式紓解壓力，持續性會更長久。

研究揭最紓壓活動 這五項讓人降低心跳速率

國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，這是個有趣的健康報導，選出20項人們經常從事的嗜好，進一步調查哪些嗜好最能放鬆壓力，結果發現最能紓壓的前五項是針織、釣魚、寫網誌、書寫以及畫畫。除了前五項可以讓人降低心跳速率，其他15項嗜好，例如(排名)：烘焙(9)、烹飪(11)、瑜珈(15)、園藝(16)、健行(18)等，我們在做這些嗜好時，心跳速率會增加，這些對於健康和情緒都具有調劑效果，也可以達到紓壓效果。

依自身嗜好選擇 紓壓效果更持久

不過，林家興提醒，與其問哪個嗜好最能降低心跳速率，不如問自己喜歡哪些嗜好，是否經常持續地從事這些嗜好。生活在充滿壓力的時代，「持續」和「自己喜歡」才是紓壓的關鍵，真正能夠幫助我們在忙碌緊張的生活中產生紓壓效果的嗜好，一定是我們喜歡且經常會做的嗜好。

別急著說「不」多嘗試尋找符合自己的喜好

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，很多人可能還不清楚自己喜歡做什麼，戴怡君提醒，原則是先別說「不」，如同逛賣場，有很多試吃活動，先試吃才知道喜不喜歡，再決定要不要買，建立紓壓習慣選擇嗜好活動也一樣，多嘗試，符合自己喜好、覺得有紓壓效果，就能開始；另外可試著找一些同好、建立群組互相分享與激勵，並訂定達成目標後給自己的獎勵，有助於維持動機、養成習慣。

【延伸閱讀】

美國新興「健身園藝」　取代健身房還能對抗癡呆

柔軟蓬鬆好想摸！　外國「綿羊療法」超萌

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57674

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

健身 教育 電影

上一則

加拿大最新研究：男性感染新冠 糖尿病風險增2成

下一則

有狐臭問題者9成屬「濕耳垢」 困擾人際關係

延伸閱讀

吃完嘴角上揚? 「逍遙丸」屢現網帖 專家勸勿擅自服用

吃完嘴角上揚? 「逍遙丸」屢現網帖 專家勸勿擅自服用
專家：不需擔心人工智能取代人類

專家：不需擔心人工智能取代人類
東方遺珍在芝加哥和密爾沃基地區 舉辨中國古董收購會

東方遺珍在芝加哥和密爾沃基地區 舉辨中國古董收購會
侯友宜喊團結為台貢獻 郭台銘稱全力爭取選總統

侯友宜喊團結為台貢獻 郭台銘稱全力爭取選總統

熱門新聞

德國研究指出，雙語能力可以幫助老年人維持記憶能力（pexels）

快看世界／現在才知道 雙語能力正幫助你對抗失智症

2023-05-02 17:36
圖片來源 ／健康醫療網

搭機腳水腫一查是「這問題」 哪些因素會造成水腫？

2023-05-03 01:00
（圖：健康醫療網提供）

26歲患者「皮蛇」纏身 5年復發4次 這族群風險最高達9倍

2023-05-01 00:15
台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說，診斷出糖尿病前，因代謝症候群引起的胰島素阻抗（未正常作用）就已開始對器官造成影響。（記者黃寅／攝影）

血糖正常就沒有糖尿病？ 台中榮總AI演算告知罹患風險

2023-05-02 05:48
（圖：健康醫療網提供）

「7大因子」恐讓你得糖尿病 及早做1件事還有逆轉機會

2023-05-04 01:15
貝莉長期有打嗝、胃酸逆流等症狀，最終意外發現自己罹癌。(取材自Instagram)

正妹天天打嗝以為「水土不服」 一檢查竟是大腸癌3期

2023-05-03 19:09

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎