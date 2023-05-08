研究：這5項活動最能紓壓 專家提「1關鍵」讓效果更持久

(取材自健康醫療網)

你是否有安排讓自己放鬆、愉悅的活動來慰勞辛苦的自己呢？像吃一頓大餐、看一場電影 、河濱慢跑欣賞美景、在家繪畫或聆聽音樂等。根據美國一個健康雜誌(The Healthy)2020年引用網站的研究顯示，紓緩壓力最好的方法，取決於個人喜好，選擇一項讓我們感覺良好的方式紓解壓力，持續性會更長久。

研究揭最紓壓活動 這五項讓人降低心跳速率

國立臺灣師範大學教育 心理與輔導學系兼任教授林家興表示，這是個有趣的健康報導，選出20項人們經常從事的嗜好，進一步調查哪些嗜好最能放鬆壓力，結果發現最能紓壓的前五項是針織、釣魚、寫網誌、書寫以及畫畫。除了前五項可以讓人降低心跳速率，其他15項嗜好，例如(排名)：烘焙(9)、烹飪(11)、瑜珈(15)、園藝(16)、健行(18)等，我們在做這些嗜好時，心跳速率會增加，這些對於健康和情緒都具有調劑效果，也可以達到紓壓效果。

依自身嗜好選擇 紓壓效果更持久

不過，林家興提醒，與其問哪個嗜好最能降低心跳速率，不如問自己喜歡哪些嗜好，是否經常持續地從事這些嗜好。生活在充滿壓力的時代，「持續」和「自己喜歡」才是紓壓的關鍵，真正能夠幫助我們在忙碌緊張的生活中產生紓壓效果的嗜好，一定是我們喜歡且經常會做的嗜好。

別急著說「不」多嘗試尋找符合自己的喜好

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，很多人可能還不清楚自己喜歡做什麼，戴怡君提醒，原則是先別說「不」，如同逛賣場，有很多試吃活動，先試吃才知道喜不喜歡，再決定要不要買，建立紓壓習慣選擇嗜好活動也一樣，多嘗試，符合自己喜好、覺得有紓壓效果，就能開始；另外可試著找一些同好、建立群組互相分享與激勵，並訂定達成目標後給自己的獎勵，有助於維持動機、養成習慣。

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資料來源：健康醫療網

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