搭機腳水腫一查是「這問題」 哪些因素會造成水腫？

圖片來源 ／健康醫療網

56歲陳先生，因工作需求頻繁搭機出國，下機後常有腳部水腫的情形，活動後才慢慢消失。但這半年來水腫情形越來越頻繁，也越來越嚴重，久久不能消退，甚至連拖鞋都穿不下。

至心臟科檢查才發現是雙腳靜脈瓣膜功能異常，且伴有深層靜脈血栓。在使用抗凝血劑和彈性襪治療後，水腫才逐漸改善。水腫背後可能潛藏著其他疾病原因，民眾可不能輕易忽視。

如何判斷是否有水腫？哪些原因會導致水腫？若有水腫問題該怎麼辦？國泰綜合醫院心血管中心加護病房專科護理師潘姿菁、國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫告訴你。

如何判定水腫？水腫有哪些原因？

水腫大部分從腳開始，由腳、小腿慢慢往大腿延伸，嚴重者鼠蹊部、背部及肚皮也有可能會受到影響。潘姿菁護理師表示，水腫症狀初期不容易察覺，若持續惡化，可能產生腳部皮膚失去皺紋、鞋子變緊穿不下，甚至產生鬱積性皮膚炎導致色素沉澱或皮膚潰瘍。

水腫可分為「局部水腫」、「全身性水腫」。簡韶甫醫師指出，水腫可經過理學檢查看出端倪，按壓小腿脛骨前的皮膚，若皮膚持續凹陷且無法回復，確實有水腫的情形，建議進一步就醫釐清原因。其常見原因如下：

靜脈或淋巴阻塞造成局部水腫：常見於深層靜脈血栓、靜脈瓣膜功能不全、貝克氏囊腫、蜂窩性組織炎或外傷造成的單側水腫。 全身性水腫：可能為充血性心衰竭、慢性限制性心包炎、肝臟疾病、腎病症候群、營養不良、藥物及甲狀腺低下等原因所導致。

簡韶甫醫師提到，若病患表示剛從國外搭飛機回來，下飛機後發現兩腳變腫而且走路會痛，這時要考慮是深層靜脈血栓導致的水腫，可能由於維持了十幾小時的坐姿，靜脈循環變差，血液回流不順暢，造成靜脈血管內出現微小血栓。

在臨床上，也可以藉由胸部X光、心電圖、心臟超音波、靜脈超音波或腹部超音波、血液檢驗及尿液分析加以診斷及針對個別疾病做治療。

水腫該如何治療？日常生活有哪些要注意？

如果有水腫問題，須針對個別疾病原因造成的水腫提供不同的治療方式。簡韶甫醫師表示，若為深層靜脈栓塞造成的水腫，除了考慮抗凝血劑治療，也會建議病患穿著彈性襪3至6個月，藉以改善血液循環，減輕腿部腫脹。

若為心衰竭導致的水腫，則會使用利尿劑等藥物治療。此外，潘姿菁護理師指出，患者還須注意水分攝取、體重維持，飲食上應採取低鹽飲食，1天攝取量須少於5公克，並避免味精、醬油等高鈉調味料、加工醃製食品，也要持續觀察有無心衰竭復發症狀，而運動則可採漸進式運動，例如：散步、慢跑。

而低蛋白血症所造成的水腫，除了就醫檢查原因外，同樣需注意水分攝取及體重變化。

潘姿菁護理師提到，水腫後皮膚會變薄，應注意皮膚保護，避免過緊衣物，可穿著棉質易吸汗的衣物，臥床休息時可將患肢抬高超過心臟，且應避免碰撞產生傷口，若傷口已出現破皮或滲液，應適當傷口護理以避免感染情形。

最後，簡韶甫醫師、潘姿菁護理師再次提醒，一旦發現肢體水腫時，建議應盡早就醫，以避免延宕原發疾病治療。

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資料來源：健康醫療網

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