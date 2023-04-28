總是昏昏欲睡、身體乏力 恐是犯了「春睏」

常見的春睏症狀，包括疲勞、精神差、昏昏欲睡、身體乏力等。（Getty Images）

春天是萬物欣欣向榮的季節，但許多人卻感覺精神不濟、愛睡覺，恐是犯了「春睏」。中醫師說，常見的春睏症狀，包括疲勞、精神差、昏昏欲睡、身體乏力等，建議此時節應早睡早起、適時紓解壓力、多運動伸展，少吃生冷、甜膩食物，有助遠離春睏，讓人神采奕奕。

腰背痛心情悶 影響腸胃道

台灣嘉義大林慈濟醫院中醫部主治醫師陳韋任表示，唐朝詩人孟浩然「春曉」一詩中第一句「春眠不覺曉」，指的是春天睡覺時，睡到都不知道要醒來，這是對「春睏」最貼切的形容；詩人杜牧的「清明」寫到「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」，則形容春天是從秋冬轉變的時節，外在溫度、濕度上升，人體肝氣須往外發散，但又感到濕氣重等不舒服情形，因此出現鬱悶、提不起勁的感覺。

春睏好發於成年人，陳韋任說，好發時間為每天上午9時至11時，或是中午過後、晚餐前，尤其是下午4、5時，常感覺疲勞、精神不濟、昏昏欲睡，嚴重時會影響腸胃道功能，例如食欲下降、脹氣、排便不順等，甚至有腰背痠痛、心情鬱悶、沒耐心等合併症狀。

四神湯和生薑 助濕氣代謝

一年四季在於春，陳韋任指出，春天是生機盎然、蓬勃發展的季節，人體也是如此，春天時身體調整應符合宇宙萬物運行，不僅要遠離春睏，更應將身體調整到可因應一整年的生活與工作。

首要早睡早起，保持規律生活；其次應適時放輕鬆，心情不要太拘束；第三要放慢腳步，做事不要急躁，多到公園散步，或進行四肢伸展拉筋等運動。

避免春睏，飲食也要注意。陳韋任說，平時均衡飲食，少吃冰涼、甜膩或不容易消化的食物，例如冰品、含糖飲料、湯圓等，避免阻礙消化功能，使春睏愈來愈嚴重；可以吃含有薏仁、芡實、淮山、茯苓的四神湯，一周吃二至三次；烹調食物時，可加入生薑，增加水分、濕氣代謝。

有便祕 多喝水 綠菜補肝氣

中醫師吳明珠表示，春天宜養肝，隨著氣溫回暖，脾氣容易上升，肝火旺，因此春養肝應著重「清肝火」及「健脾去濕」，可使用茯苓、淮山、薏仁、蓮子、陳皮、赤小豆等除濕食材。例如在薏仁蓮子湯中加入茯苓、陳皮，也可煮山藥排骨湯，但煮久一點，把薏仁、蓮子、淮山等食材煮軟，讓湯汁成牛奶 色，以達除濕目的。但便祕的人不適合用茯苓、淮山等食材，必須多喝水、多吃青菜。

吳明珠建議，春天時要多吃菠菜、韭菜、青蔥等綠色蔬菜 ，顧好脾胃可補「肝氣」，調味宜清淡，少吃生冷食物，薑母鴨、麻油雞、麻辣鍋等燥熱食物也要少吃。