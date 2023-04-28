我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

總是昏昏欲睡、身體乏力 恐是犯了「春睏」

沈能元
常見的春睏症狀，包括疲勞、精神差、昏昏欲睡、身體乏力等。（Getty Images）
常見的春睏症狀，包括疲勞、精神差、昏昏欲睡、身體乏力等。（Getty Images）

春天是萬物欣欣向榮的季節，但許多人卻感覺精神不濟、愛睡覺，恐是犯了「春睏」。中醫師說，常見的春睏症狀，包括疲勞、精神差、昏昏欲睡、身體乏力等，建議此時節應早睡早起、適時紓解壓力、多運動伸展，少吃生冷、甜膩食物，有助遠離春睏，讓人神采奕奕。

腰背痛心情悶 影響腸胃道

台灣嘉義大林慈濟醫院中醫部主治醫師陳韋任表示，唐朝詩人孟浩然「春曉」一詩中第一句「春眠不覺曉」，指的是春天睡覺時，睡到都不知道要醒來，這是對「春睏」最貼切的形容；詩人杜牧的「清明」寫到「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」，則形容春天是從秋冬轉變的時節，外在溫度、濕度上升，人體肝氣須往外發散，但又感到濕氣重等不舒服情形，因此出現鬱悶、提不起勁的感覺。

春睏好發於成年人，陳韋任說，好發時間為每天上午9時至11時，或是中午過後、晚餐前，尤其是下午4、5時，常感覺疲勞、精神不濟、昏昏欲睡，嚴重時會影響腸胃道功能，例如食欲下降、脹氣、排便不順等，甚至有腰背痠痛、心情鬱悶、沒耐心等合併症狀。

四神湯和生薑 助濕氣代謝

一年四季在於春，陳韋任指出，春天是生機盎然、蓬勃發展的季節，人體也是如此，春天時身體調整應符合宇宙萬物運行，不僅要遠離春睏，更應將身體調整到可因應一整年的生活與工作。

首要早睡早起，保持規律生活；其次應適時放輕鬆，心情不要太拘束；第三要放慢腳步，做事不要急躁，多到公園散步，或進行四肢伸展拉筋等運動。

避免春睏，飲食也要注意。陳韋任說，平時均衡飲食，少吃冰涼、甜膩或不容易消化的食物，例如冰品、含糖飲料、湯圓等，避免阻礙消化功能，使春睏愈來愈嚴重；可以吃含有薏仁、芡實、淮山、茯苓的四神湯，一周吃二至三次；烹調食物時，可加入生薑，增加水分、濕氣代謝。

便祕多喝水 綠菜補肝氣

中醫師吳明珠表示，春天宜養肝，隨著氣溫回暖，脾氣容易上升，肝火旺，因此春養肝應著重「清肝火」及「健脾去濕」，可使用茯苓、淮山、薏仁、蓮子、陳皮、赤小豆等除濕食材。例如在薏仁蓮子湯中加入茯苓、陳皮，也可煮山藥排骨湯，但煮久一點，把薏仁、蓮子、淮山等食材煮軟，讓湯汁成牛奶色，以達除濕目的。但便祕的人不適合用茯苓、淮山等食材，必須多喝水、多吃青菜。

吳明珠建議，春天時要多吃菠菜、韭菜、青蔥等綠色蔬菜，顧好脾胃可補「肝氣」，調味宜清淡，少吃生冷食物，薑母鴨、麻油雞、麻辣鍋等燥熱食物也要少吃。

陳韋任提醒，如果春睏症狀嚴重已影響生活作息，或症狀雖不嚴重但已持續一周以上，最好還是到中醫科就醫，由中醫師依個人體質給予處方，以有效改善症狀，如本身體質較為燥熱，甚至出現皮膚紅腫、搔癢時，就必須採用其他治療方式。

四大族群容易春睏 資料來源：陳韋任
四大族群容易春睏 資料來源：陳韋任

便祕 蔬菜 牛奶

上一則

心情差就吃、代謝慢… 4種肥胖型態你是哪一種？

延伸閱讀

換季小心「氣象病」 5指標自我監測 中醫師傳授症狀解方

換季小心「氣象病」 5指標自我監測 中醫師傳授症狀解方
延年益壽又緩解退化性關節炎 中醫師：這5個字正夯

延年益壽又緩解退化性關節炎 中醫師：這5個字正夯
春天濕氣重 中醫4招健脾去濕

春天濕氣重 中醫4招健脾去濕
關節喀喀響竟是更年期症狀？ 強化大腿股四頭肌力助改善

關節喀喀響竟是更年期症狀？ 強化大腿股四頭肌力助改善

熱門新聞

糖友洗完澡應徹底檢查整個足部，勿輕忽足部傷口，嚴重惡化可能面臨截肢或敗血症。（Getty Images）

遠離「糖尿病足」 6習慣護足

2023-04-23 02:01
(取材自健康醫療網)

咖啡喝多罹患心臟病機率高、該戒？醫點破真相

2023-04-27 01:35
李麗青醫師表示20至50歲女性是甲狀腺亢進的高風險族群，如有症狀一定要盡早就醫。（大千綜合醫院提供）

甲狀腺亢進不治療 小心「風暴」來襲可能致命

2023-04-21 18:16
圖片來源 ／健康醫療網

健康飲食長壽？研究「這樣吃」早逝風險少20%

2023-04-26 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

臉上也有寄生蟲 害她皮膚粗如砂紙…蠕形蟎蟲超標9大症狀

2023-04-23 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

「健身園藝」成新風潮 取代健身房還能對抗癡呆

2023-04-22 00:56

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬