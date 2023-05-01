退休沒準備 小心變成討人厭的老人

工作時多加耕耘人際關係、結交志同道合的朋友，可更充實退休生活；退休後培養興趣或找新的挑戰，也能讓生活更有重心。（Getty Images）

台灣一名70多歲的吳伯伯，60歲從職場退休 後，常獨自一人到處旅遊，早年與妻子離婚的他，常換女友，平時最喜歡的娛樂就是到舞廳「蹦D」（即去跳迪斯可），但夜深人靜時常感寂寞，一想到兒女都有歸屬，常覺得不甘心，認為他們擁有的一切都是他給予的，現在也該回饋。

因此，他沒事就找兒女碴，經常引爆家庭衝突，原以為退休後生活可溫馨美滿，沒想到卻成了家庭中的不定時炸彈。

●過度期待 問題接踵而至

開業精神科醫師楊聰財表示，台灣進入高齡社會，沒有足夠的認知就退休的人，比比皆是，成為兒女嘴中最討厭的長輩。不管是情緒勒索，還是過度追求娛樂，背後都是這群退休後的人們失去生活重心的表現，對周邊人的要求，都是他們找尋生活重心的浮木。

退休等於是人生的重大轉捩點，不過，許多人認為退休等於享清福的開始。楊聰財說，有太多人沒有認清退休應該要先做好準備，反而每天期待退休的到來，退休後的前半年通常都是快樂且無憂的，等到半年過後，各種課題才會接踵而來。

楊聰財認為，退休是人生轉捩點中「最具挑戰性」的變化，過往面對生活的變動，學生時期的失戀、考試挫敗、家庭失和等，都有機會可以轉移注意力，不去正視問題本身。摒除受教育 的時間，職場算是人們花費最多時間的場域，包括婚姻有問題也可以逃到工作，工作常是逃避問題的避難所，而退休則是逃避工作的最終站，工作上的不滿意，都推到「等到退休後就沒事了」。

如果過去人生的生活重心，是用「逃避」的方式面對，並以高度期待退休將會有美好世界的方式面對退休，一定會面臨到退休後失去生活重心的難題。

●焦慮空虛 都是憂鬱警訊

楊聰財說，退休後若情緒開始焦慮，或空虛寂寞感導致憂鬱都是警訊。有些人會情緒勒索兒女沒事找碴、有些人開始管另外一半、有些人捻花惹草無節制追求欲望、有些人則懶散在家只懂得看電視，長期下來，都會增加憂鬱症發生的機率。

退休做好準備：老友、老本、老伴，避免下半輩子成為「討人厭的老人」。楊聰財認為，得先找到退休後的生活重心，思考過去在職場上的競爭感，是不是自己喜歡的，退休後能夠捨棄這種競爭嗎？如果不能捨棄，退休後可以從哪些地方獲得？如繼續擔任公司顧問，或嘗試做其他的工作，如果討厭工作，可以靜下心找尋退休後可培養的興趣，或找尋新的挑戰，如跑馬拉松、烹飪、繪畫、一人旅遊等。

●宅在家裡 增加失智 風險

楊聰財表示，退休後的人生不可能在退休那一天就變得完美，未來的每一天是奠定在今天與過去，要有好的退休生活，得提早準備，包括金錢、健康、人際關係、心靈滿足及自我成長等面向，與任何的人生階段都相同。尤其退休後的人際關係非常重要，很多人退休後就變成「老宅男／女」，待在家不出門，久了生活就會變得狹隘，也會增加失智症的發生。

楊聰財的友人，有人退休後，積極參與擔任志工，活出不一樣的生活方式，也有些人追求年輕時沒有辦法完成的夢想，如組樂團等。這些都需要提早規畫，如果等到退休後，才發現生活不如想像中的美好，又沒有察覺並做出改變，常常就會成為家人的拖油瓶，被討厭的老人。