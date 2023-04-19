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果汁飲料含糖量高 小心吃進過量糖

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

現代人注重均衡飲食，但為求方便，常以果汁取代吃水果，無形中攝取過多糖份而不自知，而市售果汁含糖量高，喝一瓶罐裝310毫升、含糖量38.1克的果汁，約等同吃進每包6公克的小糖包6包，建議以吃水果替代喝果汁，不僅透過咀嚼增加飽足感，也可吃進更多纖維與營養。

果汁含糖量高 水果直接食用

門諾醫院營養科主任鍾慧珍表示，許多人時常會選擇標榜健康的果汁飲用，並多半關注營養標示中的熱量，卻忽略了與身體健康息息相關的含糖量。根據衛生福利部建議每日精緻糖攝取，不超過總熱量攝取的10%，但往往市售一瓶罐裝飲料的含糖量，就有可能超標。

「選飲料不只看熱量，更要注意含糖量！」鍾慧珍主任說，每1小包糖約6克，以310毫升、含糖量38.1克的市面暢銷果汁為例，喝1瓶等同吃進了6小包的糖包。

水果含纖維質 避免身體負擔

鍾慧珍主任建議民眾能吃水果就不要喝果汁，就算是現打果汁也一樣，因為往往4、5顆柳丁才能榨成一杯果汁，一飲而盡雖快速便利，但相對的也吃進了過量的糖份。營養師進一步說，吃新鮮水果勝過喝果汁，且透過咀嚼不僅增加飽足感，也能攝取較多的纖維及營養，小心平時若攝取過多糖份，就容易造成三酸甘油脂過高而導致脂肪肝、身體肥胖、發炎及血糖穩定度不佳等，孩童部分則會有專注力不足的情況發生。

透過閱讀食品營養標示，民眾可以更清楚記錄自己一整天攝取糖類，進而有效控制糖的攝取量而達到減糖目的，生活中還是建議以開水、無糖茶、等取代飲料，或在白開水中加入少許檸檬汁增添風味，以避免攝取過多糖份造成身體負擔。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57472

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