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白帶顏色異常、帶血、味道怪 恐是陰道發炎

NOW健康提供
月經前後，因骨盆腔充血會讓陰道的滲出液增加，白帶會增加。(本報資料照片)
月經前後，因骨盆腔充血會讓陰道的滲出液增加，白帶會增加。(本報資料照片)

顏色怪怪的，又有怪味道，許多女生都有過白帶異常的困擾，台灣婦科權威、禾馨宜蘊生殖中心主治醫師陳菁徽提醒，白帶顏色及味道與健康息息相關，如果量變多，顏色異常，帶有異味，甚至帶血，就應盡速就醫。

陳菁徽表示，白帶是陰道分泌物，為女性生殖器官所分泌出來的黏液，裡面包括著子宮頸口腺體黏液，以及子宮內膜、陰道黏膜細胞所滲出的黏液，可讓陰道保持濕潤與健康。

一般來說，在排卵期時，白帶量增多，呈現透明蛋清狀或摻雜少許血絲。再者，月經前後，因骨盆腔充血會讓陰道的滲出液增加，也會增加白帶也。如果懷孕，或在性行為之後，白帶分泌量則可能少量增加。

正常白帶顏色透明、無特殊氣味，部分女生則會濃稠偏白，仍屬正常現象。一旦人體抵抗力變差，或是感染、罹患潛在疾病時，白帶就會異常，包括增多、變色、帶有異味，甚至帶血。陳菁徽提醒女性，若白帶呈現乳白色、黃色、黃白色、黃綠色，甚至帶有血絲或異味，就應盡快就醫。

「陰道發炎為導致白帶異常的主因！」陳菁徽表示，正常陰道環境酸鹼值偏酸，PH值位在3.5至4.5，如果分泌物散發異味，且顏色偏灰白色、淡黃色，私密處灼熱、發癢，就可能為陰道感染發炎。此外，若白帶為乳白色，形狀類似豆腐渣，外陰部紅腫，伴隨強烈搔癢感，合併頻尿、解尿疼痛，可能是陰道感染念珠菌。

陰道之所以發炎，與感染細菌與黴菌有關，致病原因為如廁後清潔不夠完善、穿著過緊衣物、免疫力較低、頻繁之性行為等。陳菁徽建議，做好局部清潔，如性行為前後清洗外陰部，或穿著通風、透氣的褲子，有助於預防陰道細菌感染。另外，維持良好作息、正常飲食、睡眠充足，每日飲用足量的水，擁有安全性行為，單一性伴侶，性交時須使用保險套，可降低感染風險。(本文由NOW健康提供 https://healthmedia.com.tw/

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