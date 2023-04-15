出國玩防腳底筋膜炎可做這3招 物治師更提醒要選對鞋

做「毛巾牽拉」運動時，可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，1次15秒，重複10回合。（記者王昭月／攝影）

台灣疫情 解封，國人瘋出國，高雄一名40歲女性日前到國外自由行，回國後右後腳跟開始會痛，且剛起床時下床走的第一步特別痛，醫師診斷為足底筋膜炎！物理治療師提醒，外出旅遊也要避免長時間行走和站立，且最好選擇穿包覆性和支撐性的鞋子出遊，且鞋墊注意不要過硬。

高雄活力得中山脊椎外科醫院復健室物理治療師陳慧瑩說，最近大家瘋出國，這名婦女自由行期間因長時間行走與站立，導致足底筋膜不斷受刺激而發炎，導致足底筋膜炎。

陳表示，這種症狀若忽視不理會，以為休息就會好，長期下來有可能變成慢性發炎而長期疼痛，且造成足底筋膜纖維化，不可小覷。因此出遊時為避免腳後跟疼痛，除避免長時間行走和站立，最好選擇具包覆性和支撐性的鞋子，鞋墊也別太硬。

民眾為避免足底筋膜炎「找上門」，也可做毛巾牽拉、弘箭步及腳趾抓放等運動動，達到放鬆肌肉 的功效。做「毛巾牽拉」運動可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，1次15秒，重複10回合。