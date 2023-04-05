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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

研究：瘦猴活得比較久 醫：少吃多動可延壽

（許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
大吃大喝，小心吃出毛病。(本報資料照片)
大吃大喝，小心吃出毛病。(本報資料照片)

老朋友從台灣南部北上。

好友問：「你是一高或二高？」

老友：「我是三高！」

好友：「不，我問你是走一高（國道一號高速公路）或二高（國道二號高速公路）回來？」

事實上，也真巧，自從台灣高速公路一高、二高開通之後，台灣「三高」的人也愈來愈多。

一高、二高的開通代表台灣經濟的成長，也象徵許多台灣人三高 ──血壓高、血脂高、血糖高，開始成為最常見的新國民病。

血壓高容易導致心血管及腦血管病變，長此以往，容易導致腦血管動脈硬化、腦中風或心血管動脈硬化，或心臟衰竭。血脂肪高會使血管管壁增厚，造成動脈硬化，管徑血流狹窄，引起腦中風或心肌梗塞。血糖高危害更大，全身血管硬化、腎臟功能變差、視網膜病變、心血管及腦血管病變，造成心肌梗塞或腦中風。

長壽的人通常是瘦瘦的，在十多年前美國科學雜誌發表了一篇論文，動物實驗證明，吃得少的猴子比吃得多的猴子壽命長得多。因此，肥胖的程度與壽命是成反比的。

疫情日益趨緩，許多民眾悶久了紛紛跑出來與朋友相聚，大吃大喝一番，也因此，門診中不少病人脂肪肝的程度也明顯增加了，可能由沒有脂肪肝變成輕度，輕度變成中度，中度變成重度脂肪肝。

超音波一看，增加的體重，不是在肝裡就是在腹部網膜或腸繫膜上，或肚皮上。每年元宵節由拜拜的神豬剖開的肚子看到的油腸肥肚，就是典型的脂肪過多囤積在肚內的最好代表。

因此，在美食入口之際，三思而後食，速度慢一點，少吃一點，運動多一點，讓自己可以維持正常體重，才能延年益壽，每年也有快樂的年節可過，而不是在醫院度過，阿門！

中風 三高 血壓

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