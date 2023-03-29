10種快樂食物吃起來 營養師教你擺脫負面情緒

（圖：健康醫療網提供）

營養師程涵宇整理了10大快樂食物，希望幫助民眾擺脫負面情緒，對抗憂鬱。民眾若心情不佳，或許可以試試這10種快樂食物，拿回生命的主導權，當個每天情緒穩定的快樂之人。

從「飲食」獲得療癒

心情不好時，吃什麼會變好？營養師程涵宇表示，有10種快樂食物，可以療癒大腦，擺脫負面情緒並感到幸福快樂。

第一，「鮭魚」。營養師程涵宇指出，吃鮭魚心情會變好跟大腦信號正確傳遞有關，有研究發現，飲食中若富含Omega-3脂肪酸，能幫助降低憂鬱情緒。

第二，「70%以上的黑巧克力」。營養師程涵宇表示，巧克力含有類黃酮，能促進大腦健康幫助情緒調節，而黑巧克力中的咖啡 因、可可鹼、N酰基乙醇胺，還能幫助改善情緒，讓人更開心。

第三，「發酵食物」。如：泡菜、味增、酸黃瓜等。

第四，「益生菌」。如：優格、優酪乳、起司等。

營養師程涵宇提醒，腸道健康跟情緒有關，因為有90%的血清素是在腸道中產生的，而血清素是一種神經傳導物質，會影響人的情緒、壓力、食慾，因此健康的腸道更可以有好心情。

第五，「香蕉」。營養師程涵宇表示，香蕉有少量天然的糖，吃甜甜能獲得療癒、開心，再加上有維生素B6、益生元膳食纖維，能讓血糖 、情緒都更加穩定。

第六，「燕麥」。營養師程涵宇提到，燕麥含有膳食纖維，讓血糖更平穩，還能幫助穩定情緒，也含有鐵質，能減少缺鐵時出現的症狀，例如：注意力不集中、疲勞、情緒障礙等。

第七，「莓果」。營養師程涵宇表示，莓果含有豐富抗氧化植化素、酚類花青素植化素，研究發現富含花青素的飲食能降低39%憂鬱風險，如果買不到新鮮莓果，冷凍莓果也是好選擇。

第八，「堅果種子」。營養師程涵宇指出，堅果種子類含有植物性蛋白質 、膳食纖維、健康的好油，且具有色胺酸、鋅、硒等，可支持大腦健康、降低憂鬱風險，過去也有研究發現，攝取適量堅果可以降低23%憂鬱風險。

第九，「咖啡」。營養師程涵宇表示，咖啡提供多種化合物像是綠原酸、咖啡因，可促進多巴胺釋放幫助改善情緒。

第十，「豆類」。豆類富含植物性蛋白質及膳食纖維，同時含有維生素B群可以增加血清素、多巴胺改善情緒。營養師程涵宇提醒，如果常常覺得憂鬱，維生素B12及葉酸特別要攝取足夠。

「吃」可獲得快樂 但營養師提醒別這樣吃

許多人心情不佳會靠「吃」來發洩，尤其是甜食、高熱量食物等，暴飲暴食一頓後覺得心情好轉，對改變心情超有效果。營養師程涵宇表示，偶爾吃高熱量食物、大吃甜食心情好，其實沒有什麼不可以，但要注意不要長期這樣吃。

營養師程涵宇提到，長期下來反而會抑制大腦神經的突觸發展，降低記憶力，此外，長期的高糖狀態，更會讓人感到疲勞、煩躁、好憂鬱，同時也會改變腸內菌相，進而引發負面憂鬱狀況。

她提醒，壓力、環境、睡眠、遺傳、情緒、營養都會影響心理健康，除了吃以外，情緒上也能試試看這樣做，想想過去的自己，找出一件事情來謝謝過去的自己，就算是很小的事情也沒關係。

資料來源：程涵宇營養師-十大快樂食物，擺脫負面情緒抗憂鬱

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資料來源：健康醫療網

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