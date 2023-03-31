標靶+化療 乳癌晚期存活期提升

乳癌為女性好發癌症，因此定期篩檢很重要，目前乳癌病患即使進入晚期，且癌細胞已經轉移，還是有機會續命。（Getty Images）

「對於晚期乳癌病友，希望是永遠存在的！」台灣台大醫院乳房外科主治醫師郭文宏表示，目前乳癌病患即使進入晚期，且癌細胞 已經轉移，病患還是有機會延續生命，以HER2（第二型人類上皮細胞生長因子接受器）陽性病患為例，因為標靶藥物推陳出新，因此讓病患存活期大為提升。

舉例來說，像HER2陽性，且為轉移性乳癌的病患，若接受雙標靶合併化學治療，存活期中位數可達56.5個月。隨新一代「抗體藥物複合體」（ADCs）問世，病患存活期有機會進一步延長，這代表轉移性乳癌治療更講究精準化，且愈來愈走向慢性病趨勢。

郭文宏分析，抗體藥物複合體的結構分成標靶單株抗體、連接子（Linker）與化療藥物（payload），可對癌細胞執行「精準投放」攻擊，較不會傷害正常細胞，治療效果更精準，因此又被稱為「魔術子彈」。

而標靶單株抗體與化療藥物可做不同搭配，像針對HER2陽性族群，可鏈結HER2單株抗體，若是針對三陰性病患，則有鏈結Trop2抗體的抗體藥物複合體可供選擇。

發揮精準攻擊、旁觀者效應

近年來，研究也發現，針對具有HER2表現的轉移性乳癌病患，新一代抗體藥物複合體在攻擊癌細胞的過程中，可發揮「旁觀者效應」，代表當藥物毒殺具HER2表現的癌細胞，周邊沒有HER2表現的癌細胞也會連帶受攻擊。

此外，對於HER2「弱陽性」表現的病患，新一代抗體藥物複合體也可發揮精準攻擊效果。這就好像一個村莊住了一百位居民，他們代表癌細胞，其中只有部分居民有表現少量HER2，此為HER2「弱陽性」的概念。

在所有乳癌病患中，HER2弱陽性約占55%，若是三陰性病患大約占三成，若是HR（荷爾蒙受體）陽性族群則約六成，一旦傳統藥物效果不盡理想，針對HER2弱陽性病患，新一代抗體藥物複合體有機會產生較優異的治療效果，癌細胞也更受壓制。

多數副作用 比傳統化療輕

郭文宏指出，多數抗體藥物複合體的副作用較傳統化學治療輕微，建議病友遵循醫師建議接受治療，以爭取更長存活期，並維持良好生活品質。與過去相比，目前轉移性乳癌的五年存活率達36.2%，已提升不少，病患只要懷抱希望，未來總有路可走，生命總是有各種可能性。