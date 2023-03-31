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頭頸癌術後難動 3招緩解肌肉僵硬

鄭翔瑋／台灣大林慈濟醫院高功能運動醫學中心物理治療師
改善患側內、外轉動。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）
改善患側內、外轉動。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）

頭頸部腫瘤的病人在治療後，常會抱怨整個頭部不能動，肩頸很緊繃，甚至騎摩托車時，連稍微轉頭看後照鏡都覺得很吃力；開口講話與吞嚥咀嚼出現困難，造成有口難開的情況。

當病友進行手術、放療或化療後，很容易出現患部周遭纖維化、關節攣縮、張口或吞嚥等問題。因為頸椎是上臂神經根的出口，當肩頸軟組織變得很緊繃時，易影響到肌肉、血管與神經組織的活動度，不僅患者頭部轉動受限，還會出現手麻與肩頸疼痛症狀，甚至會偏頭痛和暈眩。咀嚼困難需尋求牙科外，顳顎關節僵硬則可透過復健運動緩解。

該如何緩解頭頸癌治療造成肌肉與關節硬化問題，讓脖子和肩膀恢復正常活動，建議可以嘗試以下的3種方式改善。

一、改善患側肩膀內、外轉動

1.準備一根棒子，用患部的手從背後握住下半部，再舉起另一手往後握住棒子上端，往前拉來帶動患部的手，可增內轉的角度，至少維持10到15秒，重複五次。

2.把身體靠在牆邊，雙手在身前握住棒子，健側邊的手開始往患側邊推動，這時患側手會覺得緊繃。在過程中，患側邊的手要加夾住腋下來完成推動，持續15秒到30秒，來回五次。

改善患側內、外轉動。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）
改善患側內、外轉動。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）

二、放鬆顳顎關節

1.針對張口困難，可利用手指和中指，一起在耳後的下顎骨處往前帶，嘴部同時張開，顳顎關節會因此往前帶動。

放鬆顳顎關節。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）
放鬆顳顎關節。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）

2.做下巴周邊阻力訓練，嘴巴微微張開，用大拇指撐住下巴左側，但嘴部在受力下仍維持在前方，然後再換手做右側的訓練。接著可用食指施力下巴的前方、後方，下巴的四個方向輪流按壓，每次3到5秒，重複五次。

放鬆顳顎關節。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）
放鬆顳顎關節。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）

三、改善頸部緊繃

透過上斜方肌運動來改善頭頸部的緊繃。先用左手碰觸頭部右側，輕輕把頭部往下壓，約15到30秒，然後換邊進行。

若是無法透過上述方式緩解，症狀嚴重的個案建議到復健科、耳鼻喉科、牙科或高功能運動醫學中心尋求進一步檢查。

改善頸部緊繃。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）
改善頸部緊繃。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）

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