疫後動起來 長輩走出戶外讓運動成為日常

長輩疫後要多運動，才能保持健康。（圖：高雄市衛生局提供）

揮別疫情 陰霾，許多防疫 期間停下來的活動紛紛恢復，銀髮長輩走到戶外、接觸人群機會增加。高雄市衛生局提醒長輩等高風險脆弱族群，應接種次世代COVID-19疫苗 追加劑增強抗體，也要多運動，才能在疫後保健康。

隨著各國放寬防疫管制措施，社團法人高雄縣醫師公會陳豐偉精神專科醫師提醒，65歲以上高齡者等高風險脆弱族群別忽略接種次世代COVID-19疫苗追加劑機會，才能有效降低重症及死亡風險；出入人群聚集的活動場所，可自行評估是否戴口罩，才能穩當的迎接疫後新生活。

高雄市衛生局表示，後疫情時代的長者，心裡要想著「我是健康的」、「我可以過健康的生活」、「我一定要動、動起來才能保持健康」。防疫期間，老年人活動力下降，一段時間沒運動，健康程度下滑增快，疫後要重拾運動習慣，持之以恆運動，展現意志力、耐力，不要怕麻煩。

在家追劇 廣告時間動一動

「在家也能活動筋骨！」衛生局表示，中老年人最簡單的運動原則是利用廣告時間運動。如果是看網路平台的影集，就是看完一集就暫停，起來運動。廣告時間運動3分鐘，看完影集運動10分鐘，運動器材如啞鈴放在電視、電腦旁邊，盡量看大螢幕，避免一直盯著手機。

低磅數的啞鈴、姿勢正確的深蹲、鋪著瑜珈墊練核心，這些都適合在客廳邊看電視邊做。家人可以協助把一些標準動作列印出來，讓長者跟著做、姿勢不要亂掉，也可以在Youtube上把一些教學影片標記「喜歡」，就可以常常回看。中等程度的運動一周至少要有150分鐘（散步不算數），可以列印一張3分鐘、5分鐘、10分鐘運動記錄表，做完打勾，激勵長者完成每周運動計畫。

戶外活動 也能增家族感情

至於戶外活動，可以增加「目的性」來讓長者的動機增強，例如帶孫子去公園散步、追著孫子跑就是最自然的運動模式。有些長輩喜愛蒔花弄草，打造小花園或開心農場，種有機蔬菜來吃，能達到運動效果，也有成就感。

練習瑜伽、太極、各種氣功，也有助身心舒緩，自然地跟團員有些人際互動。許多長者因為膝蓋與脊椎問題不能做有氧運動，這時可考慮在游泳池水道走路或練習水中有氧。

如果身體機能還好，騎腳踏車、打高爾夫球、網球、快步健走，也是老年人有氧運動的最佳選擇。不運動、不外出、過著孤單的生活，會讓免疫力下降、心肺功能變差，對病毒與長新冠的抵抗力反而更差，積極動起來是疫後保健康的不二法門。