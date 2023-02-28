選餐廳、食物、分量…外食族也能健康吃

要能健康外食，先看餐點能否符合「六大類飲食」的標準。（Getty Images）

外食幾乎已經成為你我的日常，「外食也能吃得營養均衡」，台灣國泰醫院營養組營養師楊蕙萍表示，外食想吃得健康，可以從三方面著手，分別是選餐廳、選食物、選分量。

選餐廳：優先選擇「飲食不易過量餐廳」

有些餐廳標榜「吃到飽」，看似賺到的標語，可能都會讓你那一餐攝取的熱量過量，或是單一營養素攝取過多，像是肉吃太多，卻沒有吃到蛋豆魚類，膳食纖維等也沒攝取到。這類容易讓自己飲食過量的餐廳，不要列為外食用餐的首選，可以偶一為之。

選食物：優先選少油、少鹽、少調味餐點

外食族礙於經費考量，大多會選擇便當店或是速食店。這些店家提供的菜色五花八門，希望健康飲食，盡可能先看餐點能否符合「六大類飲食」的標準。能夠選擇一份有飯、有菜、有蛋、有肉的便當，就不要選擇只有油脂、飯加上少量的肉與菜的炒飯或是炒麵。

選分量：記住六大類飲食每日分量

依營養建議，一天吃至少三份蔬菜 、全穀雜糧類1.5碗、豆魚蛋肉類3份、乳品1.5杯、油脂3茶匙、堅果種子1份、水果類2份。依照六大類飲食，調配三餐的分量。

蔬菜可以葉菜類為主，煮熟後的葉菜類半碗的分量算一份、生菜的話兩碗算一份、根莖類如花椰菜、蘿蔔等不會因為煮熟收縮的蔬菜，大約是一個碗六、七分滿，作為一份。乳品240毫升算1杯，其餘的份數計算都是以一碗當作單位。

六大類飲食中，肉類的選擇，最好用白肉取代紅肉，像魚肉優於去皮雞肉，去皮雞肉優於牛肉。豆製品建議不要油炸，清蒸或是水煮取代油炸。其餘的建議則是清蒸、川燙、涼拌優於勾芡類食物。

台北醫學 大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，白米飯、白麵條，羹、肉圓、蚵仔煎等，都是精緻澱粉的產物，精緻澱粉較容易讓飯後血糖升高，增加肥胖 的機率，建議適量攝取即可；減少加工食品，盡量選擇原形食物。

外食的選擇，注意「三少」加「三多」，少油、少鹽、少加工、多喝水、多吃穀物、多吃蔬菜水果。

蘇秀悅表示，外食販售環境以及食物是否有徹底加熱，避免細菌滋生。有些外食販售的食物，看似已經煮得滾燙，但放置太久也可能會有滋生細菌，吃下肚可能感染刺激腸胃道導致腹瀉等。