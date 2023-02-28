我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

選餐廳、食物、分量…外食族也能健康吃

記者陳雨鑫
要能健康外食，先看餐點能否符合「六大類飲食」的標準。（Getty Images）
要能健康外食，先看餐點能否符合「六大類飲食」的標準。（Getty Images）

外食幾乎已經成為你我的日常，「外食也能吃得營養均衡」，台灣國泰醫院營養組營養師楊蕙萍表示，外食想吃得健康，可以從三方面著手，分別是選餐廳、選食物、選分量。

選餐廳：優先選擇「飲食不易過量餐廳」

有些餐廳標榜「吃到飽」，看似賺到的標語，可能都會讓你那一餐攝取的熱量過量，或是單一營養素攝取過多，像是肉吃太多，卻沒有吃到蛋豆魚類，膳食纖維等也沒攝取到。這類容易讓自己飲食過量的餐廳，不要列為外食用餐的首選，可以偶一為之。

選食物：優先選少油、少鹽、少調味餐點

外食族礙於經費考量，大多會選擇便當店或是速食店。這些店家提供的菜色五花八門，希望健康飲食，盡可能先看餐點能否符合「六大類飲食」的標準。能夠選擇一份有飯、有菜、有蛋、有肉的便當，就不要選擇只有油脂、飯加上少量的肉與菜的炒飯或是炒麵。

選分量：記住六大類飲食每日分量

依營養建議，一天吃至少三份蔬菜、全穀雜糧類1.5碗、豆魚蛋肉類3份、乳品1.5杯、油脂3茶匙、堅果種子1份、水果類2份。依照六大類飲食，調配三餐的分量。

蔬菜可以葉菜類為主，煮熟後的葉菜類半碗的分量算一份、生菜的話兩碗算一份、根莖類如花椰菜、蘿蔔等不會因為煮熟收縮的蔬菜，大約是一個碗六、七分滿，作為一份。乳品240毫升算1杯，其餘的份數計算都是以一碗當作單位。

六大類飲食中，肉類的選擇，最好用白肉取代紅肉，像魚肉優於去皮雞肉，去皮雞肉優於牛肉。豆製品建議不要油炸，清蒸或是水煮取代油炸。其餘的建議則是清蒸、川燙、涼拌優於勾芡類食物。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，白米飯、白麵條，羹、肉圓、蚵仔煎等，都是精緻澱粉的產物，精緻澱粉較容易讓飯後血糖升高，增加肥胖的機率，建議適量攝取即可；減少加工食品，盡量選擇原形食物。

外食的選擇，注意「三少」加「三多」，少油、少鹽、少加工、多喝水、多吃穀物、多吃蔬菜水果。

蘇秀悅表示，外食販售環境以及食物是否有徹底加熱，避免細菌滋生。有些外食販售的食物，看似已經煮得滾燙，但放置太久也可能會有滋生細菌，吃下肚可能感染刺激腸胃道導致腹瀉等。

蔬菜 醫學 肥胖

上一則

日本沖繩人愛吃紫薯「藍區飲食法」盛產百歲人瑞

延伸閱讀

泡菜迷思

泡菜迷思
壽司郎事件翻版 日本神座拉麵免洗筷遭噁舔後放回

壽司郎事件翻版 日本神座拉麵免洗筷遭噁舔後放回
松山高中訂餐違規罰舉牌 教育局調查

松山高中訂餐違規罰舉牌 教育局調查
「壽司恐攻」陰影…業者顧食安 日本一蘭拉麵出對策

「壽司恐攻」陰影…業者顧食安 日本一蘭拉麵出對策

熱門新聞

經常加班熬夜、每天久坐不動、作息不正常，長時間下來，即便年輕人也會有中風的風險。（新華社）

24歲男子接連兩次中風 醫師：很多人生活狀態跟他一樣

2023-02-27 07:41
衛福部桃園醫院急診日前救回頭暈男一命，男子還沒意識到頭暈竟是心肌梗塞的症狀。（衛福部桃園醫院提供）

不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀

2023-02-21 04:32
台中慈濟醫院牙周專科醫師何曉涵提醒，錯誤的刷牙方式會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。（台中慈濟醫院提供）

刷牙不乾淨導致牙周病 刷牙正確方法醫師這樣說

2023-02-20 05:20
圖片來源 ／健康醫療網

不只三高！小心高血壓導致「第四高」引發洗腎危機

2023-02-24 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

半夜滑手機傷眼又傷肝 4個穴道按一按輕鬆養生

2023-02-22 00:28
亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌。（亞洲大學附屬醫院提供）

試過人工授精及試管嬰兒無效 醫用這招讓這對夫妻自然懷孕

2023-02-27 17:34

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸