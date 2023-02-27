聲音沙啞 3原因造成 3方法改善

聲音如果忽然改變，減少用聲、多喝水、少吃刺激食物，超過兩周也沒改善，可能是急性聲帶發炎後的合併症。（Getty Images）

一名資深配音員原本在高低音域的表現都很傑出，最近卻很難發出自己想要的聲音；一位知名模仿藝人，這陣子明顯力不從心，講幾句話就累，高音也唱不上去。到底聲帶發生什麼事？該如何擺脫破鑼嗓子，擁有「好聲音」？

長期菸酒 會損害聲帶

台北振興醫院耳鼻喉部嗓音醫學 中心醫師張智惠表示，如果聲音忽然改變，超過兩周減少用聲、多喝水、少吃刺激食物也沒改善，很可能是急性聲帶發炎後的合併症、聲帶相關疾病或聲帶逐漸老化萎縮引起，建議做內視鏡檢查確認病因。現在治療發展進步，可讓聲帶「回春」，配合日常生活的保養，可重拾美聲美嗓。

張智惠指出，導致聲音沙啞的原因常見三種情況：一是需要每天用聲的職業用聲者，例如老師、客服員、聲樂家、配音員、播報員；二是發聲習慣不正確，包括習慣性清喉嚨、習慣用脖子的力量說話，說話音量過大甚至喜歡尖叫嘶吼；三是與咽喉部保養相關的，如離不開菸酒，飲食生活作息差造成長期有胃酸逆流者，風險都比較高。

聲帶萎縮 初期不明顯

檢查發現，常見二大類聲帶問題，一是聲帶疾病：例如聲帶長繭、長息肉或囊腫、感冒後慢性咳嗽或胃酸逆流加重，導致聲帶受傷發炎腫脹等情況，聲音通常會明顯變沙啞粗糙，而且容易斷音；二是聲帶老化萎縮：聲音改變初期比較不明顯，通常伴隨講話講不久容易累、唱歌容易走音、音量變小，像近期新冠肺炎的感染也會加速聲帶的老化和萎縮。

在嗓音門診也常見一些全身麻醉過後或頭頸部手術 後導致的聲音沙啞，不過這類比較少見。張智惠指出，有些人長時間受插管刺激，比如接受過心臟、肺部、甲狀腺、頭頸部腫瘤或頸椎手術，會影響到喉返神經，引起聲帶麻痹，聲帶動作和閉合受到影響，會導致明顯氣音與沙啞。

注意保養 發聲有技巧

張智惠表示，術後噤聲48小時，搭配醫師開立的咽喉保養的藥物，持續做好個人日常保養、耐心回診學習用聲技巧，嗓音會逐漸進步穩定，講話變輕鬆。

日常保養是幫助手術發揮最佳效果的關鍵。建議病人要盡量改掉不好的發聲習慣，包括用脖子力量講話、常清喉嚨或用力咳嗽、抽菸、喝很多刺激性的飲料如咖啡 或茶等。睡前2小時也不要吃東西，以免夜裡胃食道逆流，酸性物質滯留在咽喉黏膜比較久時間，造成傷害。

張智惠強調，不是每個人都需要做這項手術，如果內視鏡檢查沒有明顯閉合不全或萎縮的聲帶，建議先透過語言治療，加強聲帶的耐力和功能，讓治療師幫忙檢視用聲習慣，學習更好的用聲技巧，找回輕鬆又有力的發聲方式。

聲帶回春 試試3方法

1.如果內視鏡確認只是輕微發炎、水腫、長小繭，張智惠表示，醫師可開立消炎口服藥、請病人多休養，通常一到兩周就會完全恢復。

2.如果有息肉、囊腫，或較嚴重的發炎，可透過門診微創聲帶手術，局部注射類固醇，術後噤聲休養24小時，就可以解決這些聲帶病灶。

3.如果是聲帶萎縮、神經暫時或長期失靈引起的聲帶麻痺，張智惠說，可靠門診微創聲帶手術注射玻尿酸或自體脂肪，達到回春的效果。自體脂肪中脂肪顆粒讓聲帶體積變豐滿，其中的幹細胞成分，會刺激聲帶本身的再生作用。（邱宜君）