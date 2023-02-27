聲音沙啞 3原因造成 3方法改善
一名資深配音員原本在高低音域的表現都很傑出，最近卻很難發出自己想要的聲音；一位知名模仿藝人，這陣子明顯力不從心，講幾句話就累，高音也唱不上去。到底聲帶發生什麼事？該如何擺脫破鑼嗓子，擁有「好聲音」？
長期菸酒 會損害聲帶
台北振興醫院耳鼻喉部嗓音醫學中心醫師張智惠表示，如果聲音忽然改變，超過兩周減少用聲、多喝水、少吃刺激食物也沒改善，很可能是急性聲帶發炎後的合併症、聲帶相關疾病或聲帶逐漸老化萎縮引起，建議做內視鏡檢查確認病因。現在治療發展進步，可讓聲帶「回春」，配合日常生活的保養，可重拾美聲美嗓。
張智惠指出，導致聲音沙啞的原因常見三種情況：一是需要每天用聲的職業用聲者，例如老師、客服員、聲樂家、配音員、播報員；二是發聲習慣不正確，包括習慣性清喉嚨、習慣用脖子的力量說話，說話音量過大甚至喜歡尖叫嘶吼；三是與咽喉部保養相關的，如離不開菸酒，飲食生活作息差造成長期有胃酸逆流者，風險都比較高。
聲帶萎縮 初期不明顯
檢查發現，常見二大類聲帶問題，一是聲帶疾病：例如聲帶長繭、長息肉或囊腫、感冒後慢性咳嗽或胃酸逆流加重，導致聲帶受傷發炎腫脹等情況，聲音通常會明顯變沙啞粗糙，而且容易斷音；二是聲帶老化萎縮：聲音改變初期比較不明顯，通常伴隨講話講不久容易累、唱歌容易走音、音量變小，像近期新冠肺炎的感染也會加速聲帶的老化和萎縮。
在嗓音門診也常見一些全身麻醉過後或頭頸部手術後導致的聲音沙啞，不過這類比較少見。張智惠指出，有些人長時間受插管刺激，比如接受過心臟、肺部、甲狀腺、頭頸部腫瘤或頸椎手術，會影響到喉返神經，引起聲帶麻痹，聲帶動作和閉合受到影響，會導致明顯氣音與沙啞。
注意保養 發聲有技巧
張智惠表示，術後噤聲48小時，搭配醫師開立的咽喉保養的藥物，持續做好個人日常保養、耐心回診學習用聲技巧，嗓音會逐漸進步穩定，講話變輕鬆。
日常保養是幫助手術發揮最佳效果的關鍵。建議病人要盡量改掉不好的發聲習慣，包括用脖子力量講話、常清喉嚨或用力咳嗽、抽菸、喝很多刺激性的飲料如咖啡或茶等。睡前2小時也不要吃東西，以免夜裡胃食道逆流，酸性物質滯留在咽喉黏膜比較久時間，造成傷害。
張智惠強調，不是每個人都需要做這項手術，如果內視鏡檢查沒有明顯閉合不全或萎縮的聲帶，建議先透過語言治療，加強聲帶的耐力和功能，讓治療師幫忙檢視用聲習慣，學習更好的用聲技巧，找回輕鬆又有力的發聲方式。
聲帶回春 試試3方法
1.如果內視鏡確認只是輕微發炎、水腫、長小繭，張智惠表示，醫師可開立消炎口服藥、請病人多休養，通常一到兩周就會完全恢復。
2.如果有息肉、囊腫，或較嚴重的發炎，可透過門診微創聲帶手術，局部注射類固醇，術後噤聲休養24小時，就可以解決這些聲帶病灶。
3.如果是聲帶萎縮、神經暫時或長期失靈引起的聲帶麻痺，張智惠說，可靠門診微創聲帶手術注射玻尿酸或自體脂肪，達到回春的效果。自體脂肪中脂肪顆粒讓聲帶體積變豐滿，其中的幹細胞成分，會刺激聲帶本身的再生作用。（邱宜君）
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