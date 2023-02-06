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多蔬菜少米飯 健康餐盤可甩肉

楊雅棠
過年大魚大肉，年後最好以葷素配搭和健康餐盤的概念，回歸正常飲食。（記者范榮達／攝影）
過年大魚大肉，年後最好以葷素配搭和健康餐盤的概念，回歸正常飲食。（記者范榮達／攝影）

過完年後，除了恢復正常作息，飲食也要恢復正常。營養師表示，年後不要再大魚大肉，最好以葷素配搭和健康餐盤的概念，回歸正常飲食。

健康餐盤口訣：「每天早晚一杯奶，每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」。台北郵政醫院資深營養師黃淑惠表示，過年期間常吃得過於油膩，因此回歸正常後，可採取蔬菜比魚肉體積大、米飯減少的飲食方式。盡量食用原型穀類，增加膳食纖維和補足維生素Ｃ，也可選擇食用富含消化酵素和可溶性纖維的白蘿蔔、秋葵、山藥、蓮藕和菇類。

由於過年期間吃太多大魚大肉、高油零食，腸道益生菌可能變少，出現排便問題。營養師劉怡里建議，過完年盡量採取「高纖低脂」的飲食策略，避免體重「一去不復返」。

劉怡里指出，全穀雜糧類可以地瓜、馬鈴薯為主，除了膳食纖維豐富，馬鈴薯屬於高鉀食物，可有效消除水腫。蔬菜類可多食用高纖的黑木耳、筍子等，可促進腸道蠕動，也能幫助腸道內好菌生長；蛋白質可以豆漿等豆類為主、魚類為輔，避免再吃太多肉類；乳製品可選擇無糖優格。水果則可以選用幫助紓壓的香蕉、藍莓，降低疲勞感，充滿元氣地迎接新一年的工作。

怕胖的人，可以採取先吃菜再吃肉的順序進食。黃淑惠表示，過年期間少有肉類等蛋白質攝取過少的問題，因此建議先吃菜、再吃肉，最後吃澱粉的順序進食。先吃菜可以幫助增加飽足感，減少澱粉的攝取量外，蔬菜的纖維也有抑制脂肪吸收的效果。

劉怡里表示，蔬菜富含膳食纖維，可增加飽足感，並且攝入較多的維生素B群，增加代謝。此外，高血壓、高血脂患者，水果盡量在飯後吃，因為水果有膳食纖維、富含鉀、鎂離子，飯後吃可以幫助脂肪代謝，也可以穩定血壓預防心血管疾病。但糖尿病患者吃水果要注意，除了控制分量外，可選擇低GI（glycemic index，升糖指數）的水果，如小番茄、芭樂、蘋果等，餐後兩小時後再吃，以維持血糖穩定。

蔬菜 高血壓 蛋白質

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