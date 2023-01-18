還在學「甄環傳」美女滾輪瘦臉？醫療技術直接有效

圖片來源 ／健康醫療網

古代宮廷劇如「甄環傳」、「如懿傳」總是能看到劇中美女，拿著玉石製成的滾輪，在臉上、下巴處不停滾動，只為了求得完美下巴曲線和肌膚狀態；滾輪瘦臉需持之以恆，效果不盡如人意，現代有按摩、飲食、運動等輔助方式，然而，想用這種方式瘦臉，是否真有成效呢？

皮膚、脂肪 下顎弧線最大影響

知名診所院長楊兆傑醫師表示，臨床經驗中，雙下巴的最常見成因，來自於頸部皮膚鬆弛或脂肪堆積；至於容易帶起法令紋、木偶紋的嘴邊肉，與皮膚淺層脂肪與韌帶下垂鬆弛關聯性大。不論嘴邊肉與雙下巴，形成的原因，大多來自於皮膚與脂肪，不管是什麼原因，都讓完美V臉多了些「累贅」。

按摩、滾輪效果有限 錯誤手法容易暗沉

許多人想要以古裝劇中滾輪按摩，或各類手法消除雙下巴與嘴邊肉，或許能夠改善血液與淋巴循環，幫助皮膚淺層收縮，但無法讓膠原蛋白重生，效果與持續時間有限。如果按摩過程中，過度用力與過時，皮膚容易因為反覆摩擦造成暗沉，反而得不償失。

至於面對脂肪型雙下巴，控制飲食與運動減重 ，能夠起到良好效果，不過需要強大意志力與時間，且若是皮膚鬆弛造成的雙下巴，減重也無法改善。

面部曲線問題 傳奇電波去除累贅

面對難纏的雙下巴、嘴邊肉的面部曲線問題，院長楊兆傑醫師表示，純粹脂肪型雙下巴可由減重、消脂針、抽脂手術 協助治療；若是同時具有肌膚鬆弛問題的雙下巴或嘴邊肉，非侵入式療程如傳奇電波，也是針對V臉累贅的解方。

雙重功能多種功效 淺層肌膚也不放過

與傳統電波相比，傳奇電波利用多極電波加熱皮膚，能量集中因而能使用較低的電量，過程幾乎無痛，還能讓肌膚緊實、撫平紋路；其二傳奇電波的微針電波，利用微針讓電波進入皮膚深層釋放，能夠收緊皮膚，效果較佳，同時溶解皮下脂肪，幫助膠原蛋白重生，肌膚淺層的微創傷口，更能連帶改善皮膚問題，細紋、肌膚下垂、毛孔粗大一次解決。

面對難纏雙下巴，傳奇電波更搭配了DMA動態肌群活化技術，模擬體內神經傳導，電極刺激頸部肌肉 ，讓肌肉與筋膜層緊實有力，下巴線條能更明顯。

不管範圍大小 各種探頭都能適應

除了對雙下巴、嘴邊肉的肌膚鬆弛處理外，院長楊兆傑醫師笑說，傳奇電波具備大小探頭，安全性高，幾乎沒有範圍限制，大腿、腹部，可使用大探頭；需要高精準的臉部，小探頭能細緻處理，而一般電波僅能刺激肌膚深處，傳奇電波的微針電波，卻能處理到淺層肌膚，對於肌膚較薄處如眼周、頸部鬆弛，具有相當優秀的針對性，同時還有微創傷口刺激膠原蛋白增生，連帶使肌膚細紋、毛孔縮小，一種療程多種效果，不用特別等待，就能看到變化。

V臉之路事半功倍 專業醫師不可少

傳奇電波能帶來立即性皮膚收縮與膚質改善，楊兆傑醫師也特別說明，傳奇電波治療過程安全有效，幾乎沒有特別限制且短時間內就能看到效果，是現代人效率保養的優良療程；雙下巴、嘴邊肉等面部曲線問題，會因不同的成因而有不同的解決方式，施做療程前，尋求信賴的診所、且經驗豐富的專科醫師協助，找到正確的治療方向，才能讓V臉之路事半功倍。

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資料來源：健康醫療網

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