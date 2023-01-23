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顱磁刺激術 單親媽脫離藥物揮別憂鬱

趙容萱
醫師示範經顱磁刺激術，圖非當事人。（圖：衛福部台中醫院提供）
醫師示範經顱磁刺激術，圖非當事人。（圖：衛福部台中醫院提供）

一名36歲單親媽媽因丈夫外遇而離婚，加上疼愛她的奶奶過世，雙重打擊下罹重度憂鬱症，但因藥物嚴重副作用大，整日昏沉、噁心嘔吐，無法工作，連接送小孩上下學都變得困難；在精神科醫師建議下，接受經顱磁刺激術，如已慢慢脫離藥物，揮別憂鬱，可以工作、好好照顧孩子。

這名單親媽媽表示，她罹憂鬱症後，連遺書都寫好，還把小孩託給妹妹照顧，後在妹妹勸解下，為了孩子才就醫，但服用抗憂鬱藥物，出現嚴重副作用，她整天昏沉、噁心嘔吐，無法工作，連接送小孩上下學都變得困難，甚至加減乘除都會出錯，腦袋當機。

台灣衛福部台中醫院精神科主任蔡宏明說，過去憂鬱症患者多以藥物治療，但臨床數據顯示，約有二到三成患者會出現嚴重副作用，讓治療更加棘手。例如孕婦會考慮胎兒健康抗拒服藥，延誤治療時機。憂鬱症若置之不理，易出現自殘等行為，也恐造成大腦損傷，趁早治療才是上策。

蔡宏明說明，經顱磁刺激術對重度憂鬱症治療效果不錯，為非侵入性的治療，對於藥物治療效果不佳或不適合服用藥物的患者，例如孕婦等，提供新選擇，患者通常在做完一至兩個療程，憂鬱症狀有一定程度的改善。經顱磁刺激術是透過特定線圈形成磁場，產生微電流，誘發大腦神經細胞，刺激大腦情緒控制中樞活性，讓憂鬱症狀獲得改善。

這名單親媽媽表示，她接受一次療程需接受10次的治療，在第5次時，憂鬱狀況有改善，晚上變得很好入睡，做完一次療程後，不用再吃那幾種副作用很強的藥物，大腦也可以開始思考，生活步入常軌。

蔡宏明建議，憂鬱症患者治療時應與醫師充分討論，服藥出現副作用，勿擅自停藥，以免讓憂鬱症再度復發或惡化。

憂鬱症 會考

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