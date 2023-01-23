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血壓管理4障礙 年輕人也高血壓

許政榆
醫師提醒，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓。（記者許政榆／攝影）
醫師提醒，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓。（記者許政榆／攝影）

有許多人不自知高血壓找上自己，影響血壓管理的4大障礙，包括誤認「老人才有高血壓，年輕人不用量」、「就診或不舒服才量」、「無症狀不用定期量」、「血壓計選擇及測量認知不足」。

台灣國健署副署長魏璽倫說，高血壓是許多疾病的危險因子，像腦中風、眼部病變、心血管疾病、慢性腎病等，以台灣為例，粗估1年有4.2萬人因此過世。國健署慢性疾病防治組科長胡怡君說，高血壓在十大死因排行中，3年內從第8名攀升至第6名，是沉默殺手之一，多數年輕人以為高血壓「與我無關」，都是「被診斷」才知疾病找上身。

「白袍症候群」也影響血壓數值，台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科教授林彥宏表示，一名40多歲女性診間測血壓高達160mmHg，使得每次開藥劑量過多，服藥後常頭暈，透過「居家血壓722」，才調整用藥改善症狀。

台灣高血壓學會、中華民國心臟學會最新「2022台灣高血壓指引」，建議民眾以「居家血壓」量測取代「診間血壓」量測作為高血壓診斷，並搭配「722」原則，「7」連續7天量測、「2」早上起床後及晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，做好血壓管理。正常血壓值應小於120／80mmHg，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，定期且長期監測血壓值。

高血壓 中華民國 中風

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