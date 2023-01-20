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燙傷少吃熱食 癒合期要避免感染

記者沈能元／綜合報導

燙傷患者通常不敢吃熱食，台灣整形外科醫師戴念梓指出，嚴重燒燙傷會影響排汗功能，若吃熱食、運動，身體無法排汗、散熱，可能會刺激燒燙傷疤痕，出現搔癢、疼痛等不適。

燒燙傷患者在戶外運動，若體溫高達38℃以上，因身體無法散熱，可能會中暑，進而影響腦神經、心血管或腎臟功能；熱食對燒燙傷患者來說並非禁忌，但吃熱食會不舒服、無法排汗，建議少吃。

台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說明燙傷程度，因為皮膚下方有汗腺，一旦燙傷到達真皮層，屬於深二度燙傷，喪失排汗功能。

如果燙傷面積超過全身30%，將影響全身排汗功能，以皮膚面積區分，身體前方軀幹面積為18%、後背18%，要達30%幾乎是前胸、腹部、後背都被燙傷。

冰敷緩解癢感 避免搔抓

燙傷者為緩解燙傷傷口癒合的搔癢感，有些會去除身上衣物冰敷降溫。黃毓惠說，這分兩個層面，一是燒燙傷傷口逐漸癒合時，會有搔癢、疼痛、緊繃等感覺，這時冰敷緩解癢感是為避免搔抓，以防傷口感染，但要注意不要被凍傷；另一則是心理創傷，只要想到或看到與燒燙傷有關的場景，就會尋找物品讓全身降溫。

傷口癒合 重清潔防感染

黃毓惠指出，燒燙傷第一時間要「沖脫泡蓋送」，減少熱能對皮膚的傷害，在燒燙傷傷口癒合過程，務必重視傷口清潔，避免細菌感染。

為了避免傷口出現肥厚型疤痕，患者需要常按摩或穿彈力衣，這段時間長達半年至一年以上；肥厚型疤痕也可透過塗抹類固醇藥物、除疤凝膠，或冷凍治療、染料雷射等消除疤痕。

醫師提醒，燒燙傷疤痕可能會出現攣縮、刺痛、搔癢症狀，甚至影響神經感覺，容易摩擦傷口，嚴重疤痕還可能出現潰瘍、皮膚病變，平時須注意皮膚保養、清潔，並多觀察皮膚變化提高警覺。

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