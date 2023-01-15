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疫情關3年 春節一到迫不急待飛出國 醫師：別亂摸桌面

記者楊雅棠／台北即時報導
農曆春節將至。受新冠肺炎疫情影響，邊境嚴守三年後終於鬆綁，不少民眾選擇出國過年。（記者季相儒／攝影）
農曆春節將至。受新冠肺炎疫情影響，邊境嚴守三年後終於鬆綁，不少民眾選擇出國過年。（記者季相儒／攝影）

農曆春節將至。受新冠肺炎疫情影響，邊境嚴守三年後終於鬆綁，台灣不少民眾選擇出國過年。雖然新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但各國仍不斷有新增確診者，以鄰近的日韓為例，每天仍新增4萬至14萬確診者。民眾出國還如何自我防範？中國附醫副院長黃高彬就表示，用餐還是要小心，尤其桌面不要亂摸。

指揮中心發言人莊人祥表示，下周出境人數較入境人數還多。根據航班訂位資料，1月9日至15日出入境人數都約為17萬人；16日至22日則是出境25萬人、入境17萬人。

黃高彬表示，出國玩除了仍要戴好口罩，不要因為外國人都不戴口罩，就跟著不戴；尤其其他國家可能流行與台灣不同的變異株，如美國正流行XBB.1.5、占比約四成多。而且除了新冠病毒外，現在也有其他呼吸道疾病正在流行，如流感等，因此除了用餐以外，千萬不要隨便拿下口罩。

另外，黃高彬說，一定要隨時做好手部消毒，若吃自助餐，碰過公用勺子、夾子回座後，也一定要先將手部消毒。而出外不要隨便亂摸，尤其去餐廳、咖啡館，要特別小心不要亂摸桌面；至於公車、捷運手把等摸完也一定要消毒。

他表示，許多民眾習慣將手靠在桌面，但前一位使用者噴出來的飛沫會殘留在桌面，需要特別小心；可用隨身攜帶的酒精擦拭過再碰觸。而有些家長帶孩子出國玩，可能不太受控，會因為好奇而到處觸碰物品，則要隨時留意當小朋友一碰完東西，就用酒精紙巾擦拭，避免孩子之後又直接碰觸眼、口、鼻。

黃高彬也建議，要出國前兩週先接種次世代疫苗，雖沒辦法完全預防感染，但至少可以預防重症。才不會面臨在國外染疫後就醫的困擾。

農曆春節將至。受新冠肺炎疫情影響，邊境嚴守三年後終於鬆綁，不少民眾選擇出國過年。...
農曆春節將至。受新冠肺炎疫情影響，邊境嚴守三年後終於鬆綁，不少民眾選擇出國過年。記者季相儒／攝影

口罩 疫情 新冠肺炎

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