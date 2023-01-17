搶救心肌梗塞 牢記「叫叫壓電」保命

15%左右的人，在心肌梗塞之前是沒有症狀的，醫師提醒高風險族群要留心；圖為示意圖。（Getty Images）

據研究統計，並不是所有罹患心肌梗塞的患者，發病前都知道自己有心臟病 ，大約15%的人，心臟血管本身就有問題，但沒有症狀的。

台灣彰基內科部暨心臟內科主任陳清埤醫師指出，如果平常有高風險的病人，譬如家屬曾經有心臟病，或自己有三高 、抽菸的病人，應該定期看醫生，或體檢後評估自己有無潛在的心臟疾病。

彰基急診暨重症醫學 部副主任謝貝尤醫師說，心肌梗塞是成年人猝死常見原因之一，且可能併發心室顫動。據文獻統計，因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可達90%，每延遲一分鐘，成功率將遞減7至10%，病患的存活是在跟時間賽跑。

當發現有人倒下，一般民眾可以學習「叫、叫、壓、電」的方式幫助他。

1.叫

叫喚並拍打或晃動病患雙肩，確認意識。

2.叫

若病患沒有反應，請叫人趕緊撥打急救電話，請人尋找AED（體外電擊器）並拿來。（要清楚指示誰去打電話跟拿AED，不然現場的人會因為慌亂而不知所措。）

3.壓

直接施行壓胸按摩，用力且快速地按壓兩個乳頭的中心點。（壓得深、快快壓）

4.電

快速拉開病患衣物露出胸口，打開按AED電源，按照AED語音指示進行操作。

最後完成AED電擊後，要繼續壓胸，可換人進行，直到救護員前來或病患恢復意識。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）