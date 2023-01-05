瘦子也會得脂肪肝 運動均衡飲食是預防不二法門

醫師表示，很多人以為只有胖的人才會罹患脂肪肝，事實上瘦的人也會有，透過運動、飲食與規律作息等方式，仍可獲得控制與改善。（門諾醫院提供）

台灣花蓮一名42歲陳姓女子日前到醫院健康檢查，意外發現自己有「脂肪肝」，身材纖細的她難以相信為何會得到脂肪肝。門諾醫院腸胃內科醫師趙令瑞表示，很多人以為只有胖的人才會罹患脂肪肝，事實上瘦的人也會有脂肪肝，透過運動、飲食與規律作息等方式，仍可獲得控制與改善。

門諾醫院腸胃內科醫師趙令瑞表示，體重輕可能只是肌肉 量少，不代表脂肪含量就少，甚至脂肪可能都藏在肝臟裡，提醒民眾，若是喜歡吃甜食、精緻澱粉又沒有運動習慣者，即使體重標準、身材纖細都還是有可能得到脂肪肝。

醫師表示，脂肪肝是台灣人最普遍的肝病，目前醫學 上沒有藥物治療脂肪肝，且臨床上近8成的脂肪肝患者未有不適，往往都是健康檢查才發現。若診斷為單純的脂肪肝，肝功能正常，且無B型肝炎或C型肝炎、也沒有酗酒或亂吃藥，不必太擔心；若本身是B、C肝患者，本來就是肝癌高危險群，一定要定期追蹤。

趙令瑞說，民眾可利用家用的體脂測量儀，分析得到內臟脂肪指數 ，若內臟脂肪超過9以上甚至更多，患有脂肪肝的比率就相對高，或到醫院腹部超音波檢查，也有更精準的雙能量X光掃描儀分析全身的肌肉脂肪分布。

此外，目前新型的「非侵襲性肝纖維化掃描儀（Fibroscan）」， 除可得知肝臟纖維化程度，也有肝脂肪含量指數做為參考，更能知道在調整飲食習慣後脂肪肝的變化。

趙醫師提醒，脂肪肝雖然不是危險疾病，卻暗示身體代謝功能不正常，呼籲民眾定期健康檢查，多攝取天然且未加工的食物、不熬夜、少油炸、少吃精緻澱粉，再搭配運動習慣，才是有效改善及預防脂肪肝的保健之道。